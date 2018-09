FMLN demostró su fuerza y fortaleza moral: M. González

Mirna Jiménez

El secretario general del FMLN Medardo González dijo que la masiva asistencia a la proclamación de Hugo Martínez y Karina Sosa como la fórmula presidencial efemelenista es un mensaje para todos aquellos que creen que el Frente está debilitado, pero principalmente para la militancia que ha estado dudando de la verdadera capacidad del partido de izquierda.

“Es un mensaje para todos aquellos que están pensando, creyendo que el FMLN está debilitado y también es un mensaje para nosotros mismos, para todos aquellos mismos compañeros que dudan de que el partido tiene realmente una fuerza política, una fuerza moral y una fuerza humana fundamental, que es precisamente un aspecto esencial y fundamental del FMLN de siempre”, manifestó.

González dijo que la fórmula presidencial integrada por el exministro de Relaciones Exteriores y la diputada es una mezcla de experiencia y juventud, y que la respuesta de la militancia al llamado para la proclamación de los candidatos es una encuesta y al mismo tiempo una vitamina que ayudará en la moral del partido en los meses venideros. “Es una cápsula de vitamina la que nosotros tuvimos”, señaló.

El dirigente reivindicó una vez más para el FMLN la representación de la izquierda en el país e insistió en que Martínez y Sosa enfrentarán en las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero a tres candidaturas de derecha, en referencia a Carlos Calleja, por ARENA; Nayib Bukele, GANA; y Josué Alvarado, por el partido VAMOS.

“A las personas se les ubica por su quehacer, por su planteamiento.

Lo que quiero es que nuestra gente y la gente se ubique de que esa no es una versión de izquierda(…) yo creo que hay señales muy fuertes(…) es una política falsa de izquierda, es una vestimenta aparentemente de izquierda para apantallar, pero el hecho de que el mismo 19 de julio este candidato de GANA haya despotricado en un programa de CNN contra del Gobierno sandinista de Nicaragua y en contra del Gobierno de Venezuela, me parece que es una postura de derecha”, afirmó González.

Para el dirigente, Bukele obtuvo a cambio de esas declaraciones el respaldo del secretario general de la OEA para que ese funcionario se entrometiera en los asuntos internos de El Salvador, presionando al Tribunal Supremo Electoral. “A mí me parece que ese no es un asunto de táctica electoral, ese es un asunto de esencia de comprensión de la política, cuáles son los límites y yo no veo que tenga límites, de tal manera que esa es una política de derecha”, afirmó.

De acuerdo con el secretario general del FMLN, en la XXXVI convención ordinaria del FMLN, celebrada el domingo, participaron alrededor de 70,000 personas que llenaron el estadio Cuscatlán y los alrededores, en una muestra de fuerza y capacidad de movilización del partido de gobierno.

González rechazó los ataques lanzados contra la actividad del partido de izquierda y la campaña de desprestigio que incluyó la difusión de falsos mensajes donde se aseguraba que los participantes en la concentración fueron obligados a asistir al estadio bajo amenazas de perder sus trabajos o sus becas, en el caso de los estudiantes.

“Hay un tipo de gente que esperaba que el estadio no se llenara y tenían un libreto: si el estadio mostraba vacíos los mensajes iban a ser de que habíamos sido incapaces, ahora que lo hemos llenado entonces vienen con este argumento que con esa gente no se va poder ganar las elecciones. Bueno, que sigan creyendo lo que quieran, pero, de hecho, la militancia del FMLN es un instrumento fundamental en el debate y en la concientización”, recalcó el principal dirigente efemelenista en la entrevista Frente a Frente.

La campaña mediática contra la convención fue promovida especialmente en redes sociales y en su mayoría por diarios digitales relacionados con Bukele, donde se difundieron rumores como la versión de que el FMLN estaba pagando $40 a quienes fueran a la concentración en la capital. González catalogó esas aseveraciones como ridículas y desesperadas.

González dijo que la campaña contra el FMLN viene tanto de ARENA como del exalcalde Bukele y grupos cercanos al candidato de GANA y lo que se percibe es un interés político electoral de atacar y deshacer al partido de izquierda.

“Claro, el candidato de GANA particularmente tiene algo aparentemente personal(…) hay esa chirria, como se dice, y tenían ese interés (de boicotear la actividad), pero es una bofetada la que han recibido toda esta gente que tenía esa pretensión”, afirmó González.