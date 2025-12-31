“Si fuera por mí, sigo diez años más”: Bukele sobre la Presidencia

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo en una entrevista con un youtuber, que por si él fuera, permanecería en la Presidencia de la República 10 años más; pero optar a un tercer periodo aún no está definido, señaló.

El youtuber español, “TheGrefg”, entrevistó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Casa Presidencial, luego que se le facilitara un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrirismo (CECOT), la megacárcel de Bukele para encarcelar a todos los presuntos pandilleros. El CECOT y el régimen de excepción se han convertido en la estrategia del gobierno para “combatir a las pandillas”. El régimen ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con las pandillas.

En ese sentido el youtuber hizo propaganda del recinto carcelario para generar una imagen positiva del gobierno a escala internacional. El 29 de diciembre, el youtuber publicó un video titulado “Conocí a Nayib Bukele” donde se le dio un breve recorrido en CAPRES y se le concedió una entrevista; Bukele se ha caracterizado durante los 6 años de gobierno por no conceder entrevistas a medios de comunicación de El Salvador; sin embargo, sí a youtubers o creadores de contenido, por ejemplo en 2021, Bukele le concedió una entrevista al youtuber mexicano “Luisito Comunica” con quien habló sobre su presente y futuro político.

En ese mismo contexto, la entrevista con “TheGrefg” se orientó a las aspiraciones políticas al frente de El Salvador. Bukele señaló que en 2027 habrán elecciones generales y por sus declaraciones se prevé que el mandatario vaya a participar nuevamente por la Presidencia de la República.

“Hay elecciones en el 2027 y la gente ahí tendrá que ratificar, no solo si quiere que continuemos en la Presidencia, sino que también cuántos diputados nos van a dar. De repente nos dan menos y ya tendremos que ver cómo gobernamos sin la gobernabilidad que tenemos ahorita. Pero ahorita es una gobernabilidad que nunca pensamos tener, es muy útil”, comentó Bukele.

Es de contextualizar que Bukele llegó al poder en 2019 bajo la bandera de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), gobernó dos años con una Asamblea Legislativa de oposición, en 2021 con la popularidad que había generado el mandatario y el desgaste político del bipartidismo la Asamblea se tiñó de Cyan, Nuevas Ideas alcanzó una mayoría que dio gobernabilidad al jefe de Estado la cual sigue en la actualidad.

“Es muy útil porque cualquier cosa que queramos implementar, tenemos la Asamblea votando por eso. Si necesitamos un proyecto, una nueva ley, se aprueba rápido. Y eso, creo que es el sueño de cualquier gobernante”, dijo Bukele en referencia a todo lo aprobado por la Asamblea Legislativa incluso con dispensa de trámite tales como el régimen de excepción y reformas a la Constitución de la República.

Sobre el tema, el youtuber planteó: “No puedo evitar preguntarte el cuánto tiempo te ves tú en la política y dirigiendo un país como presidente, si es la decisión de la gente”.

“Pues el acuerdo que tenía o que tengo con mi esposa, que está en negociación, es que llegamos hasta el 2029”, respondió Bukele ya que dirigir la Presidencia de la República “demanda mucho tiempo”.

“Entonces, 2029, pero yo lo que le he dicho es, bueno, pero si me presento a la otra elección, mi periodo termina en 2033, entonces no me puedo ir (en 2029)”, declaró Bukele en referencia a que hay una disputa interna con Gabriela de Bukele sobre su retiro de la política; sin embargo, Bukele afirmó que si por él fuese, seguiría en la Presidencia de la República 10 años más.

Es de recordar que este año, la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales para extender el periodo presidencial a 6 años y adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2027 para homologarlas con las legislativas y de Concejos Municipales con el el pretexto de ahorrar recursos, es decir, en 2027 iniciaría un nuevo ciclo electoral donde cada 6 años habrán elecciones generales. Además se aprobó la reelección presidencial indefinida, es decir, que un presidente pueda postularse a candidato por la Presidencia sin importar que ya haya ejercido como gobernante.

“A mí me gustaría quedarme porque, primero, es como te está yendo bien en algo, podés dejarlo, pues, y hacer otra cosa, o no hacer nada, retirarte joven”, comentó Bukele, en ese momento el creador de contenido lo interrumpió para afirmar que en el país “nadie puede negar” que el país ha cambiado, en referencia a los presuntos cambios positivos que ha tenido El Salvador desde la llegada de Bukele. El youtuber alardeó al decir que el día en que Nayib no esté como presidente podrían pasar cosas malas.

Sobre el planteamiento, Bukele respondió que, sí es difícil delegar la dirección de un ministerio, es más difícil delegar un país; sin embargo, aseguró que “ todo tiene una fecha de expiración, las cosas no son para siempre, yo en lo personal no me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios y mi familia y el país también. Pero, sí, si yo fuera por mí, yo sigo diez años más. Bueno, serían uno y medio, más seis, serían siete y medio (hasta 2033)”.

Bukele explicó que eso lo dijo “como a su gusto” no precisamente tiene que pasar, ya que puede ser que llegue hasta 2027 según se acuerde con su esposa, Gabriela de Bukele .

Es de recordar que Bukele gobernó de forma constitucional desde 2019 a 2024, luego se postuló como candidato a la Presidencia de la República para el período 2024-2029 tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que impuso Nuevas Ideas en mayo de 2021 con su llegada al poder; en esa resolución se reinterpretó el artículo 152 de la Constitución permitiendo a Bukele ganar un segundo mandato.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...