Comunidades de Tecoluca exigen detener definitivamente construcción de relleno sanitario

“Rechazamos rotundamente la construcción del relleno sanitario debido a que vulnera nuestro derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la verdad, justicia, la reparación y garantías de no repetición”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las comunidades El Puente, El Milagro, Cantarrana y otras aledañas de Tecoluca, San Vicente, exigieron detener definitivamente la construcción del relleno sanitario en la comunidad San Francisco Angulo; donde han iniciado obras de terracería en un área de la comunidad, causando graves daños ambientales por la tala de árboles centenarios y destrucción de ecosistemas.

Los representantes de las comunidades señalaron que no se cuentan con los respectivos permisos ambientales, además construir el relleno sanitario sería profanación a un sitio de alto valor histórico y de memoria colectiva.

“Nos solidarizamos con la comunidad San Francisco Angulo ante la construcción del relleno sanitario impuesto e impulsado por la Asociación de Municipios de los Nonualcos, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la alcaldía de San Vicente Sur, y ejecutado por la empresa CYEEMSAL, de manera inconsulta y sin un estudios de impacto ambiental que ocasionará a la comunidad de San Francisco Angulo y comunidades”, expresaron.

Asimismo, exigieron que cese la autorización de extracción indiscriminada de arena del río Lempa, lo cual afecta a las comunidades del sector norte y costa de Tecoluca; así como un alto a los intentos de desalojo de tierras a los campesinos de la comunidad Guajoyo, San Jerónimo y otras que no poseen escrituras de sus propiedades.

Pidieron un alto a la contaminación de quebradas y mantos acuíferos de las comunidades del sector centro, Santa Cruz Porrillo y La Paz, ya que pretenden construir un vertedero en esos lugares, provenientes de aguas residuales del CECOT.

“Además, exigimos la implementación de proyectos y programas que traigan desarrollo a las comunidades, como la construcción de universidades, centros de formación para campesinos y campesinas, programas de apoyo a emprendedores y emprendedoras, juventud, niñez, mujeres y adultos mayores”, indicaron.

Las comunidades también solicitaron la reparación y mantenimiento de calles de acceso a sus viviendas, y la reparación de las bordas que afecta a más de 22 comunidades del Bajo Lempa de Tecoluca.

“Rechazamos rotundamente la construcción del relleno sanitario debido a que vulnera nuestro derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la verdad, justicia, la reparación y garantías de no repetición”, manifestaron.

Estás comunidades sobrevivieron a una masacre, desplazamiento y reasentamiento durante la guerra civil y el vertedero se pretende construir sobre un lugar sagrado donde los cuerpos de la masacre siguen enterrados en ese lugar.

Además, la construcción del relleno sanitario significa la afectación directa a las comunidades por la degradación ambiental, destrucción de flora y fauna del lugar, contaminación del aire, suelo, mantos acuíferos, ríos y quebradas, lo que posteriormente impactará a las familias con la proliferación de enfermedades y destrucción de los medios de vida de sus comunidades.

“Sólo unidos y colectivamente seremos capaces de resolver las diferentes problemáticas que nos afectan, asumimos un compromiso de apoyo mutuo entre comunidades, comités y asociaciones locales del distrito de Tecoluca, establecemos como mecanismo de coordinación la comunicación y convocatoria a través del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales, con el acompañamiento del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP)”, recalcaron.

