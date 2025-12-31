Página de inicio » Nacionales » Comunidades de Tecoluca exigen detener definitivamente construcción de relleno sanitario
El relleno sanitario se pretende construir sobre un lugar sagrado para la comunidad, porque los cuerpos de la masacre siguen enterrados en esa zona. Foto Diario Co Latino/cortesía.

Comunidades de Tecoluca exigen detener definitivamente construcción de relleno sanitario

Redacción Nacionales 30 diciembre, 2025 Nacionales, Portada, Titular principal Comentarios desactivados en Comunidades de Tecoluca exigen detener definitivamente construcción de relleno sanitario 171 Vistas

Compartir
        

“Rechazamos rotundamente la construcción del relleno sanitario debido a que vulnera nuestro derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la verdad, justicia, la reparación y garantías de no repetición”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las comunidades El Puente, El Milagro, Cantarrana y otras aledañas de Tecoluca, San Vicente, exigieron detener definitivamente la construcción del relleno sanitario en la comunidad San Francisco Angulo; donde han iniciado obras de terracería en un área de la comunidad, causando graves daños ambientales por la tala de árboles centenarios y destrucción de ecosistemas.

Los representantes de las comunidades señalaron que no se cuentan con los respectivos permisos ambientales, además construir el relleno sanitario sería profanación a un sitio de alto valor histórico y de memoria colectiva.

“Nos solidarizamos con la comunidad San Francisco Angulo ante la construcción del relleno sanitario impuesto e impulsado por la Asociación de Municipios de los Nonualcos, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la alcaldía de San Vicente Sur, y ejecutado por la empresa CYEEMSAL, de manera inconsulta y sin un estudios de impacto ambiental que ocasionará a la comunidad de San Francisco Angulo y comunidades”, expresaron.

Asimismo, exigieron que cese la autorización de extracción indiscriminada de arena del río Lempa, lo cual afecta a las comunidades del sector norte y costa de Tecoluca; así como un alto a los intentos de desalojo de tierras a los campesinos de la comunidad Guajoyo, San Jerónimo y otras que no poseen escrituras de sus propiedades.

Las comunidades aledañas a San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, exigieron detener definitivamente la construcción del relleno sanitario. Foto Diario Co Latino/cortesía.

Pidieron un alto a la contaminación de quebradas y mantos acuíferos de las comunidades del sector centro, Santa Cruz Porrillo y La Paz, ya que pretenden construir un vertedero en esos lugares, provenientes de aguas residuales del CECOT.

“Además, exigimos la implementación de proyectos y programas que traigan desarrollo a las comunidades, como la construcción de universidades, centros de formación para campesinos y campesinas, programas de apoyo a emprendedores y emprendedoras, juventud, niñez, mujeres y adultos mayores”, indicaron.

Las comunidades también solicitaron la reparación y mantenimiento de calles de acceso a sus viviendas, y la reparación de las bordas que afecta a más de 22 comunidades del Bajo Lempa de Tecoluca.

“Rechazamos rotundamente la construcción del relleno sanitario debido a que vulnera nuestro derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la verdad, justicia, la reparación y garantías de no repetición”, manifestaron.

Estás comunidades sobrevivieron a una masacre, desplazamiento y reasentamiento durante la guerra civil y el vertedero se pretende construir sobre un lugar sagrado donde los cuerpos de la masacre siguen enterrados en ese lugar.

Además, la construcción del relleno sanitario significa la afectación directa a las comunidades por la degradación ambiental, destrucción de flora y fauna del lugar, contaminación del aire, suelo, mantos acuíferos, ríos y quebradas, lo que posteriormente impactará a las familias con la proliferación de enfermedades y destrucción de los medios de vida de sus comunidades.

“Sólo unidos y colectivamente seremos capaces de resolver las diferentes problemáticas que nos afectan, asumimos un compromiso de apoyo mutuo entre comunidades, comités y asociaciones locales del distrito de Tecoluca, establecemos como mecanismo de coordinación la comunicación y convocatoria a través del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales, con el acompañamiento del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP)”, recalcaron.

Tags

Ver también

Los que navegan por el Caribe deberían ser barcos pesqueros, no buques de guerra

Compartir        Por Rubén E. Lovera CARACAS/Xinhua En los últimos meses, mi patria, Venezuela, se ha convertido …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.