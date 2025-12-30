SE TERMINA 2025, AL FIN

Compartir

Henry Fino

Todos en algún momento hemos afirmado que el tiempo vuela cuando estamos bien, disfrutando, estamos felices y que sentimos que el tiempo no pasa cuando estamos mal.

Este año muchos han perdido mucho y otros hemos perdido todo.

La propagando gubernamental nos pregunta si hace 10 años nos hubiéramos imaginado tener un país como el que tenemos hoy, la respuesta inmediata es NO.

Hace 10 años no nos hubiéramos imaginado que viviríamos en una dictadura con lo que ello implica: perder derechos, concentración de poder, desmontaje de la institucionalidad, presos de conciencia, uso perverso de las leyes, defensores/as de derechos humanos condenados y detenidos por defender derechos, instituciones de derechos humanos perseguidas, cerradas o en silencio por el terrorismo de Estado, más del 1% de la población salvadoreña detenida, periodistas exiliados, medios de comunicación autocensurados, cierre de espacio de opinión pública, ataque a los que pensamos diferente a la narrativa gubernamental, más de 19000 despedidos en el sector gubernamental, comerciantes informales perseguidos en el centro histórico de San Salvador, eso solo este 2025, por lo que la respuesta inmediata es que no nos hubiéramos imaginado.

Este año en particular se ha fortalecido la dictadura, haciendo uso de la herramienta legal para aparentar legitimidad y legalidad, se ratificó la reforma constitucional del artículo 248 por la cual de forma exprés se puede reformar, perdiendo la Constitución la condición de pacto social firme y que da certeza y seguridad jurídica. Este año se instauro, que es más fácil reformar la Constitución que una ley secundaria. Esta reforma dio paso a que se legalizara la dictadura, pues una vez ratificada se reforman los artículos que prohibían la reelección y la deja para que cualquiera pueda permanecer en la presidencia cuanto tiempo quiera, esto después que una “resolución” de la “sala de lo constitucional” legalizo la reelección por una sola vez, no siendo suficiente para el hambre de poder se reforma la Constitución para que pueda ser cuanto quiera el dictador. Además, esta reforma implico que se elimine la segunda vuelta por lo que la presidencia se puede ganar por 1 voto, se extiende el periodo presidencial a 6 años, se elimina el financiamiento para los partidos políticos, se ajustan los periodos presidencial, legislativo y municipal, acordaron por “esta vez” que los periodos para los que han sido electos se redujeran, programándose las elecciones generales para 2027.

La Constitución es el pacto social que rige cualquier país democrático, con institucionalidad existente y fuerte; la ciudadanía pudiera ser indiferente a esas reformas y adoptar la actitud de que “si no me afecta que hagan lo que quieran”, sin embargo, a todos /as nos afecta, pues ahora con esa reforma del artículo en un día pueden reformarla y perder derechos que como persona tenemos, ciertamente es inimaginable el país que tuvimos en el 2025.

En este 2025, por lo menos después de los acuerdos de paz, no habíamos tenido tanta persecución a los defensores/as de derechos humanos, o acoso a instituciones defensoras de derechos humanos, en el caso de los defensores/as hay condenamos por defender derechos, que haciendo uso perverso de las leyes fueron detenidos y posteriormente condenados, el abogado de los defensores propuso un procedimiento abreviado y en declaraciones dijo que ello no implicaría una condena segura e inmediata porque el juez podría valorar, pero con la falta de independencia en el órgano judicial ese era el resultado previsible: CONDENADOS. Tampoco después de 1992 habíamos tenido defensores/as detenidos, ahí tenemos a Ruth López y a Enrique Anaya que por ser valientes defensores de derechos humanos guardan prisión, tampoco habíamos tenido acoso, haciendo uso de normas legales, a las instituciones defensoras de derechos humanos, por la persecución, éstas han cerrado sus actividades, otras por el miedo han disminuido su presencia y acompañamiento a las víctimas, creo que el silencio las hace cómplices de las violación sistemática y grave de los derechos humanos en nuestro país.

Este año también los defensores de derechos humanos perdimos a un luchador incansable, defensor de las víctimas y de la verdad, falleció el padre Tojeira y que a este fin de año nadie ha asumido el papel que él cumplía en nuestro país y nadie lo asumirá por la represión que vivimos.

Cuando creíamos que ya no tendríamos ninguna otra “sorpresa” nos “regala” una reforma al articulo 172 inciso ultimo. Ese inciso le daba un mínimo del 6% de los ingresos corrientes del Estado al Órgano Judicial. Esta reforma elimino la independencia financiera del órgano judicial, pues hoy se sujetará a la arbitrariedad del ejecutivo para su asignación, pues al inicio del ciclo de la elaboración de presupuesto se le asignan a cada institución un techo presupuestario, ignorando sus propias necesidades. Increíble, se acuerda y se ratifica dicha reforma en un mismo día con diferencias de horas y el día siguiente se aprueba el presupuesto general disminuyendo más de 160 millones al Órgano Judicial. Con esa reforma no solo se elimina la última faceta de independencia, que ya por si es grave, sino que pone en riesgo la justicia en nuestro país, posiblemente se eliminaran plazas y tribunales para que el presupuesto asignado alcance mínimamente para su funcionamiento.

Pero las sorpresas no terminaron con esa reforma, sino que el 23 de diciembre, ultimo día de la administración publica, se despiden a mas de 1800 empleados del Hospital Rosales, y posterior a 700 de FOSALUD. Triste y muy triste por la parte humana, estos son parte de los más de 19 mil despedidos este año, pero impactante para el sistema de salud publico pues se despide personal capacitado y con gran experiencia, provocando indudablemente una desmejora en la calidad del servicio.

Terminamos este 2025 con la certeza de que habrá una reforma al sistema previsional, quizás será el regalo de día de reyes, que no será en beneficio de los/las trabajadores/as, pues se rumora que se aumentará la edad de jubilación, se aumentará en consecuencia el tiempo de servicio mínimo para jubilarse y se aumentará el monto del aporte. Pero no olvidemos que se divulgo el estudio actuarial del sistema previsional. Este entre otras cosas concluye que el patrimonio, flujos financieros y compromisos futuros del sistema, se encuentra en un «fuerte deterioro» y un déficit, además que las cuentas individuales de la mayoría de los pensionados se agotarán en aproximadamente dos años (para 2027), aumentando la carga sobre la cuenta de garantía soberana, esto es consecuencia y responsabilidad del gobierno pues toma prestado dichos fondos sin pagarlos. El gobierno emite Certificados de Inversión Previsional (COP) que las AFP están obligadas a comprar con los fondos de los cotizantes, se dice que dicha deuda asciende a $11,163 millones, según el BCR. En septiembre alcanzó los $11,070 millones, que es más del 30.2% el PIB, un aumento de más de $540 millones en el año.

También este 2025 nos deje muchas deudas por el incumplimiento de las obligaciones de las instituciones tales como: la búsqueda incansable de Eneida de su hijo Carlos, y que no ha sido suficiente el trabajo de su madre, para encontrarlo sino además para saber la verdad, en tanto las instituciones no funcionan y no asumen la búsqueda de Carlos.

O el caso de las victimas de COSAVI, a quienes se les han secuestrado no solo la cooperativa sino sus ahorros, desde el inicio del secuestro han fallecido más de 7 víctimas, y el Estado de el Salvador no solo no les ha acompañado en la recuperación de sus ahorros de toda la vida, de algunos, sino que les ha revictimizado negándoles justicia.

Por lo que, respondiendo a la narrativa del gobierno, NO NOS HUBIÉRAMOS IMAGINADO.

