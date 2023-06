“Si el presidente opta por un segundo mandato debe someterse a internas”: Magistrado Olivo

Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, recalcó que la persona quien no provenga de elecciones internas no puede ser inscrito como candidato para los comicios de 2024, incluso, si el presidente de la República, Nayib Bukele opta por un segundo mandato debe someterse a internas de su partido.

“Las internas generan la democracia para los partidos políticos, y es importante, porque ahí se dan las competencias, pero algunos no lo hacen como deben ser. Si digo algo sobre el tema de la reelección me pueden caer hasta 15 años de cárcel por obstaculizar candidaturas, claro que tengo miedo de ir preso, pero no por eso voy a dejar de defender la democracia”, afirmó Olivo.

El funcionario recordó que el plazo de las elecciones internas se amplió por 15 días más debido a la reforma. Los partidos tienen hasta el 20 de julio para este proceso que es exigido por la ley para inscribir una candidatura.

Olivo enfatizó que en el país es prohibida la campaña electoral adelantada y el Tribunal debe sancionar a todos los troles, quienes hacen propaganda adelantada para un partido político, y las personas que lo promuevan también pueden ser sancionadas.

“Yo defiendo las posturas de la democracia, como magistrados electorales nadie puede tener afiliación partidaria, así debe ser para los 10 que estamos ahí”, sostuvo Olivo.

Por ser un órgano colegiado cada magistrado tiene una postura diferente con distintos temas, con cuatro votos se decide por mayoría calificada y por unanimidad con los cinco magistrados titulares; la ley le da al TSE una autonomía, cuyas decisiones deben ser acatadas por las autoridades civiles y militares.

El magistrado dijo que las leyes deben aplicarse con base en la Constitución y el TSE velar porque así sea, los cambios a última hora no son buenos porque se atenta contra el proceso de las votaciones. La Sala bombardeó con 12 resoluciones en materia electoral y cualquier cambio altera las reglas del juego.

“Cualquier plan electoral se ha planificado dos años antes, pero esta vez se han cambiado variables, hemos requerido muchos cambios, como candidaturas no partidarias, pero no se retoman en la Asamblea, sin embargo, si nos afectan cambios no requeridos que realizan”, externó durante una entrevista radial “La Tribu”, de la 107.7 Fuego..

A criterio de Olivo, las recientes reformas afectaron la integración de los consejos electorales, se tendrá que volver a notificar el número de regidores que irán a competencia, y sin eso no pueden llevar a cabo elecciones internas.

A la vez, indicó que el TSE está en el proceso por adjudicar a la empresa más idónea el voto electrónico, muchas de las empresas en competencia tienen experiencia en otras elecciones.