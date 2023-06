Cayetano Cruz denuncia deuda de $20 millones en alcaldía de Soyapango

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Cayetano Cruz, actual concejal de la alcaldía de Soyapango, manifestó que en el municipio no hay obras ejecutadas, y solo la administración de Nuevas Ideas generó una deuda de $20 millones. Además, denunció que el alcalde interino es una pieza decorativa, no toma ninguna decisión sin que sea aprobada por Casa Presidencial. “Las sesiones de concejo hoy duran menos de una hora porque no hay debate, la última sesión de concejo no la iniciamos porque no les dieron autorización de Casa Presidencial, y esperamos más de tres horas. La gente que está gobernando en la alcaldía de Soyapango son delegados de Casa Presidencial”, informó Cruz en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

A la vez, indicó que el presidente de la República, Nayib Bukele, el primero de junio afirmó en la Asamblea Legislativa que no despedirían a los trabajadores en las alcaldías, pero las siguientes semanas fue lo contrario, solo en la comuna de Soyapango cerca 800 personas han sido despedidas.

El concejal aseguró que en la alcaldía están aislados y sin acceso a la información, las actas son escondidas y no hay democracia, están despidiendo la mano de obra calificada y trabajadores con experiencia sustituyendo por activismo político. Movieron un centenar de empleados de la alcaldía, para registrarlos con el partido Nuevas Ideas.

“Hay personas que estaban creciendo en emprendedurismo, mientras ahora les pusieron un impuesto de contribución especial, es decir, una tortillería debe de pagar $150 dólares en la municipalidad, como concejal del FMLN no estoy de acuerdo en que la ciudadanía pague los platos rotos de una mala administración”, externó Cruz.

Inscripción precandidatura

Cayetano Cruz anunció que se inscribirá en el FMLN como precandidato a alcalde de San Salvador Este, que con la reducción de municipios está conformado por Tonacatepeque, Ilopango, San Martin y Soyapango

“Voy a participar como precandidato a alcalde por San Salvador Este, estoy agradecido con la gente que desde ya me está dando su apoyo para el 2024. Si la población me da la confianza para ser alcalde pediré que se investigue a profundidad dónde están los fondos que se perdieron en la administración de Nuevas Ideas”, afirmó.

A criterio del concejal, la nueva realidad con respecto a la reducción de municipios responde a un tema electoral. Nuevas Ideas sabía que perdería Mejicanos debido a eso decidieron incorporarlo a San Salvador Centro donde ellos deducen son más fuertes.

Algunos de los aspectos donde afectará la reducción de municipios, es que existirá un distanciamiento entre la población y el alcalde, sumado a la burocracia existente.