Si el GOES considera que el régimen de excepción es necesario hasta las elecciones, se mantendrá: Cristian Guevara

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Al jefe de fracción de Nuevas Idas, Christian Guevara, fue cuestionado en el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”, de TVX, sobre las diversas leyes que en la Asamblea Legislativa se han aprobado, así como las acciones del Estado durante el régimen de excepción. El legislador sostuvo que esta herramienta estatal se mantendrá hasta que sea necesaria, incluso hasta llegar a las elecciones si el gabinete de seguridad lo encuentra necesario.

Tomando en cuenta que este 24 de marzo se recuerda el 43 aniversario de la muerte de Monseñor Romero, el entrevistador, Mauricio Maravilla, preguntó a Guevara si ¿Romero no estaría señalando abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos por el Estado?, a lo que Guevara contestó: “Yo creo que Monseñor Romero saldría a la calle y escucharía las historias de la gente de cómo están abriendo sus negocios”.

“Yo no dudo que Monseñor Romero diría el testimonio de alguna persona que pudo haber dicho que se habrá ido por inocente o que habrá sido una captura injusta”. Sobre las detenciones injustas o arbitrarias, Guevara dijo que “algunas hay, yo no lo puedo negar, muchas no sé”. Sin embargo, el gobierno reconoce aproximadamente 4 mil personas capturadas injustamente.

“El derecho humano más importante es la vida, y este año se han salvado a 4 mil salvadoreños. Si ves el promedio de cuántos fueron asesinados en la última década y lo comparas con el promedio de 2023 evidentemente hay una reducción. Yo creo que Monseñor estuviera contento”, agregó el oficialista.

El régimen de excepción, dijo Guevara, se va a mantener si el Gabinete de Seguridad decide técnicamente de que es necesario seguir manteniéndolo, “podríamos llegar a elecciones con régimen de excepción”. Lo anterior a pesar de que hay casos de personas fallecidas dentro de los centros penales que, de hecho, según las organizaciones defensoras de derechos humanos rondan las 90. El legislador dijo que “hay dos tipos: primero, ha habido asesinatos ahí adentro, y eso demuestra que no son unos niños de kínder. Si ha habido algún asesinato es deber del Estado determinar quién fue el autor y ponerle una condena. Con el tema de la salud de algunas personas, yo hiciera un llamado de ver qué está pasando en los centros penales y tomar acciones sobre esto, pero la gran mayoría han sido asesinatos”. En diferentes medios de comunicación, se han documentado docenas de víctimas del régimen de excepción, que estando en los centros penales han fallecido misteriosamente.

En otro punto, Guevara dijo que no sabe si Elmer Canales Rivera, Alias “Crook”, de la Mara Salvatrucha (MS-13) está en prisión en El Salvador. Esto ante los cuestionamientos del entrevistador sobre investigaciones de que el líder pandillero se encontraba en México y que Carlos Marroquín ayudó a que escapara.

“Yo no soy la Fiscalía, no sé si está preso el Crook, pero te digo, nosotros hemos hecho las leyes para que ese hombre esté tras las rejas y cualquier funcionario que lo haya ayudado también pague condena”, dijo Guevara