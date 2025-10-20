“Sepan hacerlo, porque el contraataque va a ser un huracán”: Manuel Flores al Círculo de Reflexión Política

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, respondió este lunes a la posible demanda que interpondría el Círculo de Reflexión Política en su contra por presunta difamación en una entrevista televisiva.

A través de un boletín el “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI”, un grupo de “intelectuales”, como se autodenominan, y que se declaran pro gobierno, , informaron que ya no presentarán una solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidiendo la cancelación de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ya que dejarán la decisión “a la ciudadanía” en 2027 en la urnas.

En cambio, demandarán a Manuel Flores, secretario general del FMLN, por $250 mil por supuestamente afirmar que este grupo era financiado por instituciones del Estado, “lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros”. El dinero que pedirán al dirigente político sería donado al Hospital Nacional Psiquiátrico «Dr. José Molina Martínez».

Manuel Flores, en su conferencia de prensa de este lunes recordó su participación en la entrevista de “Diálogo con Ernesto López” del 15 de octubre, en el espacio de 7:00 a 7:30 am, donde dijo que las declaraciones no las hizo a título personal, sino que afirmó que “se lee” en las mismas redes sociales que son financiados por el Estado.

En efecto, Manuel Flores manifestó en la entrevista que “se lee” (en las redes) que los miembros del Círculo de Reflexión Política son pagados por instituciones del Estado. “A nadie le importa la opinión de este grupo, no sé a quién representan, no sé si tienen personería jurídica, lo que sí leemos es que son pagados por instituciones del Estado”, dijo Manuel Flores ese 15 de octubre.

“Les voy a recordar en la entrevista que tuve en ese medio de comunicación, de 7 a 7:30. yo dije, ´ahí se lee´ y después comencé a hablar de lo demás, no lo dije yo, no los he acusado de manera personal”.

Flores sostuvo que incluso ya habló con abogados que se han propuesto para defenderlo. “Me está hablando una cantidad de abogados diciéndome -estamos listos para defenderte porque no ha dicho nada, no ha difamado, solamente ha expresado lo que la gente escribe en redes».

Flores reiteró que “a nadie le importan” las opiniones que hacen los miembros del Círculo de Reflexión Política.

El dirigente político sostuvo que sólo mencionó un nombre (Juan Contreras), pero “eso es verdad, ahí trabaja en la Asamblea (Legislativa) como asesor, ahí están todos los datos, pídanlos, es el único que mencioné, ahí está, no he dicho mentiras”, recordó Flores.

El dirigente político advirtió que, si presentan la demanda, “sepan hacerlo, porque el contraataque va a ser un huracán, yo me he reservado tantas cosas, imagínense, me dijo tonto, retonto y un montón de insultos; yo nunca los he insultado, pero es su manera. Se sienten protegidos para creerse los dueños del país y opinar lo que quieran”.

