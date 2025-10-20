MARN monitorea dos sistemas que generarán lluvias esta semana

Compartir

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, informó que el país está en la recta final de la época lluviosa, pero, para esta semana se pronostican lluvias por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), vaguadas y ondas tropicales.

“Tenemos dos sistemas en vigilancia, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, que mantenemos en constante monitoreo, aún está muy lejos, tenemos la proyección de diferentes modelos, la mayoría proyectan la trayectoria hacia el norte, entre Haití y Jamaica”, expresó.

El funcionario dijo que durante esta semana aún se tendrán lluvias, principalmente por las tardes y las noches, con posibilidad de deslizamientos, caídas de árboles, desbordamientos, inundaciones, existe riesgo en la mayoría del territorio, pero la zona con mayor potencial es entre Morazán y Chalatenango.

“El sistema en vigilancia todavía está muy lejos, aproximadamente a unos 1,500 kilómetros de nuestro país, en tres o cuatro días vamos a estar viendo si este sistema pudiera llegar a Centroamérica o si se va a desviar al norte del Caribe”, sostuvo el funcionario.

A finales del mes de octubre, el MARN prevé la incursión de vientos nortes y en noviembre, podrían ser de 2 a 3 eventos de este tipo.

Para lo que resta de este lunes, Medio Ambiente pronostica tormentas de moderadas a fuertes en la zona norte oriental, y lluvias puntuales en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y sierra Tecapa-Chinameca.

Durante la noche, se espera que las lluvias y tormentas de moderadas a fuertes persistan en la franja montañosa norte y se extiendan hacia el resto de las zonas oriental, central y costera, incluyendo sectores del AMSS y las ciudades de San Miguel y San Vicente.

