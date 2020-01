Señalamientos contra dirigentes del FMLN son cortinas de humo: Alexandra Ramírez

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“La verdad va a vencer a la mentira y la verdad va imponerse en uno o dos años. Va a relucir la luz para demostrar quién es quién, estamos cosechando las malas vibras del año pasado. Y esas malas vibras nos ha dado más fuerza porque no estamos avergonzados de ser del FMLN“, dijo la diputada Alexandra Ramírez, del Grupo Parlamentario del FMLN, durante la tradicional Tribuna Legislativa, en la que aclaró que el partido político de izquierda está enfrentando una serie de acusaciones con la finalidad de acabar con el proyecto político de izquierda.

La diputada respondió a los señalamientos y acusaciones que se le imputan al exdiputado y expresidente de PROESA, Sigfrido Reyes, a quién aseguran se le está condenando sin un proceso judicial.

“El señor no está en el país y migración lo sabe porque queda registrado cuando alguien va del país y regresa. Y esto es así para decir que es un cobarde y que ha salido huyendo. El se fue hace días, ¿por qué no capturarlo cuando estaba aquí? porque entonces no iba hacer show y escuchan gente que nos dicen que lo traigamos, y nosotros no lo hemos sacado”, aclaró la parlamentaria.

“Condenamos la manera de cómo lo hicieron, estando solo la esposa y la han sacado a patadas. No había representante de la fiscalía y mientras eso sucedía el presidente lo estaba anunciando, como si él fuera el fiscal”, agregó.

La parlamentaria de izquierda aclaró que como FMLN no van a defender a nadie que es delincuente. Pero reiteró que se debe demostrar su culpabilidad. “Nosotros somos respetuosos de las leyes, a ellos les vale”, sostuvo.

Para la fracción legislativa del FMLN estas acusaciones son parte de una cortina de humo creada por el Ejecutivo, para tapar una serie de irregularidades que van a empezar a suceder para la ciudadanía, como la reducción de programas sociales en salud y educación.

“Para este año los presupuestos de los hospitales tienen una reducción. Eso significa que habrá un retroceso. El cierre de los ECOS que son unidades de salud que se crearon en cantones lejanos para que estas personas tuvieran accesos a la salud. Había control de niño sano, control de personas y enfermedades ya terminales, esto se está cerrando es un retroceso enorme”, aseguró.

De igual manera, aseguró que hay retrocesos en educación, como en la Universidad de El Salvador, donde no continuará el beneficio de gratuidad en su segunda etapa, que beneficiaba a las personas que cancelan entre cinco y veinte dólares, lo cual es un retroceso.