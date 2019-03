Selecta volverá a trabajar entre “dimes y diretes”

@DiarioCoLatino

La selección mayor de El Salvador volverá a concentrarse, el domingo, en medio de una guerra de declaraciones entre Carlos de los Cobos, técnico de la selecta, y el delantero Rodolfo “Fito” Zelaya.

Resulta que esta semana De los Cobos habló con EDH Deportes y al ser consultado si convocaría a “Fito”, quien estuvo involucrado en amaños, este dijo que no.

“Cualquier jugador que haya sido, que haya estado implicado, vinculado al tema de amaños, no podrá estar dentro de la Selección, no será convocado. Haya sido suspendido el tiempo que haya sido. Es decir, si fue un mes, seis meses, un año, lo que sea, no va a estar conmigo mientras dirija yo la Selección”, dijo tajantemente el técnico mexicano.

No obstante, las palabras del técnico de la selecta no cayeron en gracia a Zelaya, quien en entrevista a Hoy Deportes de Estados Unidos, atacó duro al estratega azteca.

“Ese tema realmente para mí quedó atrás, capaz él está molesto porque dije que si él estaba en la selección entonces yo no iba y fue cuando empezó a hablar. Yo soy una persona que va de frente y no me gusta ser doble cara”, expresó el actual jugador de Los Ángeles F.C. de la MLS.

Pero eso no fue todo, el delantero salvadoreño subió de tono sus declaraciones al decir que De los Cobos está vendiendo “humo”.

“La verdad es que está demostrado que él no ha hecho un buen trabajo en la selección. En su primera etapa sí lo hizo, pero ahora más que todo es estar vendiendo humo, porque los resultados ahí están, porque estamos a punto de quedar fuera de la Copa Oro”, dijo “Fito”.

La convocatoria

A pesar de la guerra de declaraciones, De los Cobos reveló el miércoles la nómina de jugadores con los que hará frente al partido amistoso contra Guatemala, programado para el miércoles 6 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos.

Las grandes novedades de la convocatoria son los aliancistas Marvin Monterrosa y José “Puma” y Tomas Granito, del Miami F.C. de la USL, de Estados Unidos.

Monterrosa, Peña y Granito acudirán a su primer citatorio, en el proceso del entrenador azteca, con miras al duelo frente al combinado chapín.

El resto de la nómina la integran: Los porteros Henry Hernández y Kevin Carabantes.

Los defensas Xavi García, Roberto Domínguez, Alexander Mendoza, Juan Barahona, Bryan Tamacas y Jonathan Jiménez.

Oscar Cerén, Narciso Orellana, Gerson Mayen, Gilberto Baires, Wilma Torres y Diego Galdámez Coca como volantes.

Mientras que los atacantes David Rugamas y Joaquín Rivas complementan la lista de Carlos de los Cobos.

Los jugadores deberán presentarse al albergue del futbolista de la FESFUT el domingo a las 7:30 p.m., para partir rumbo a Estados Unido el lunes por la mañana.