Selección Nacional priorizará a jugadores locales para próximos encuentros

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Hugo Pérez, director técnico de la selección nacional mayor, habló en conferencia de prensa sobre lo que implica asumir los próximos compromisos con la mayoría de jugadores locales y con el refuerzo de algunos legionarios, lo que se determina, según el entrenador, por la capacidad en la que estén. Además de ello, abordó otros temas respecto al equipo nacional.

“Si nosotros podemos tener un grupo aquí, como el que estamos trabajando, con los jugadores que hemos llamado en estos microciclos, y ellos se preparan cuando vienen aquí y dan el máximo y nosotros pensamos que rinden y van a ser lo que nosotros deseamos a nivel internacional (…), y si están preparados para jugar internacionalmente, y si tengo que llevar el 80% de aquí, lo llevo”, aclaró.

Respecto a los legionarios que se unirán al equipo en los próximos compromisos de la azul y blanco, señaló que los jugadores aún no están con el plantel por la disponibilidad en sus clubes, que se dará hasta las fechas FIFA, pero que tiene una idea de quienes estarán en el amistosos de marzo, y que por el momento mantiene el enfoque en los jugadores nacionales. El horario del Clausura 2023 entre las fechas entre semana, y los sábados y domingo y los compromisos con la selección, representa una situación en la que el director tecnico aseguró que deben balancear para que los jugadores mantengan su condición tanto en el combinado nacional como en sus respectivos equipos, para que no repercuta sobre su rendimiento. De acuerdo a Pérez, los jugadores que viajen al próximo compromiso ante el amistoso con Honduras serán los que conformen la plantilla para afrontar el partido contra Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF, y se espera que sean más jugadores locales que legionarios.

Sobre el aspecto de los jugadores que no fueron convocados y están relacionados a los actos de indisciplina ocurridos en el partido amistoso contra Perú, el timonel insistió en que están evaluando, si dicha plantilla realmente encaja para el proceso actual y que si no son llamados no son porque fueron sancionados.