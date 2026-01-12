Secretario del FMLN, manuel flores, llama a “conquistar el poder”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En su ya tradicional conferencia de prensa de los días lunes, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, mencionó que el país está próximo a conmemorar los 34 años de la firma de los Acuerdos Paz, y que el partido de izquierda ya cuenta con un plan de gobierno a futuro que ayude a salir de la crisis en la que se encuentra, y que le permita a la población tener una vida digna y de oportunidades.

“Por eso llamo a mi partido a iniciar la batalla por la conquista del poder, hoy llamo a la militancia, a los afiliados y a los simpatizantes a retomar el trabajo con ética y con principios , a debatir con claridad y firmeza, a escuchar a la gente” indicó Flores.

También llamó a enfocarse en las “candidaturas ciudadanas, en las fortalezas de las candidaturas de nuestros militantes, con capacidad, preparación, fortaleza, determinación y compromiso. Por eso ahora 12 de enero es el día de llamado a la toma del poder, es el día del llamado a la organización interna y a la alianza con el pueblo, y me pongo al frente junto con la dirección nacional del partido”.

El llamado que hizo el Secretario se realizó luego de que este hiciera un análisis de la realidad nacional, particularmente sobre la difícil situación económica y la falta de planificación estratégica en medio ambiente. Flores lamentó que el gobierno siga mintiendo e invirtiendo en propaganda y publicidad gubernamental, mientras la población resulta afectada por las decisiones y proyectos ejecutados o autorizados por el gobierno.

Ante los miembros de la prensa el secretario Flores también se refirió a la condena mundial contra el gobierno del presidente estadounidense Trump, por las acciones violentas y el proceso imperial que pretende ejecutar, al estilo de la doctrina Monroe bajo el lema “América para los americanos” y que busca justificar el intervencionismo estadounidense para apropiarse de la riqueza y los recursos de los pueblos, y establecer su hegemonía.

Flores manifestó que nuestro país no debería de apoyar ni respaldar gobernantes antimigrantes, xenófobos. Por eso como partido político “alzamos a la voz y condenamos hoy y siempre las accione cometidas por el gobierno de los Estados Unido”aseguró.

