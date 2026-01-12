Diputada Ortiz enfatiza indagar permisos de construcción en Ciudad Marsella

Compartir

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que se debe ir al fondo del asunto sobre el tema de los permisos de construcción en Ciudad Marsella, que el pasado fin de semana se inundó parte de la residencial y afectado a decenas de personas,

Es de contextualizar que las lluvias registradas la noche del sábado 10 de enero provocaron severas inundaciones en la residencial Ciudad Marsella 2, ubicada sobre la carretera a San Juan Opico, en La Libertad Centro, lo que dejó al menos 20 viviendas afectadas. La emergencia evidenció obras inconclusas y deficiencias en el sistema de drenaje, lo que llevó al Gobierno a suspender permisos y pagos a la empresa constructora responsable: Salazar Romero, además de anunciar censos técnicos y la reparación total de los daños.

Desde entonces, la opinión pública ha cuestionado sobre el otorgamiento de permisos de construcción por parte de las autoridades correspondientes; en este caso del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda.

En el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”, la diputada Ortiz enfatizó ese tema “¿Qué pasó con esos permisos en una zona donde podía pasar este tipo de situaciones como las de la noche del sábado?, hay que ir más profundo e indagar sobre la responsabilidad de la institución que dio un permiso de construcción o cualquier otro tipo de permiso en el marco de esa misma construcción que generó esto”, planteó Ortiz.

Según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, citado por Ortiz, uno de sus “grandes logros” es dar más permisos (de construcción) que antes. “Ahí es donde se pone complicado porque se pone por encima del interés general, el abrir las autorizaciones para que ciertos sectores económicos puedan desarrollar su actividad libremente, pero pueden pasar este tipo de cosas ¿qué hay que hacer para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir?”, puntualizó Ortiz.

