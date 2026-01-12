Adulto lanza gasolina a un menor de edad y le prende fuego

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Miguel Centro a Edmin Ociel Velásquez Guevara, de 41 años, luego de incendiar a un menor de edad con combustible.

Según la versión policial, este sujeto, después de una discusión mientras bebía alcohol con un menor de 17 años, le lanzó gasolina en el cuerpo, luego le prendió fuego.

La víctima fue trasladada a un hospital con quemaduras en su cuerpo, mientras que Velásquez Guevara será remitido por el delito de intento de homicidio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...