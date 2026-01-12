La única casa

Compartir

– Pacífico Chávez

«Miren de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros.» Ésta frase dicha por el científico estadounidense Carl Sagan en 1990 al contemplar la foto de la tierra tomada por la sonda de exploración espacial Voyager 1, “El punto azul pálido”

Hay tres “C” que como especie humana tenemos que desarrollar: Conciencia, Casa, Comunidad.

Esta planeta Tierra, es nuestro hogar, es nuestro mundo, nuestro hogar, nuestra única casa donde vivir y desarrollarnos, esa conciencia debemos tener y desarrollarla todos, por el momento no hay otro lugar, o cuidamos este planeta o morimos en y con él

Ante la falta de conciencia de comprender que ademas de ser un planeta único para nuestra vida, es también el único lugar que podemos heredar a las generaciones venideras por lo que se hace necesario tomar medidas que controlen la destrucción del medio ambiente, sino como dice la canción de Maná ¿Dónde jugaran los niños? Actuales y futuros.

Como una sola comunidad, con reglas establecidas y bajo un gobierno delegado para hacer cumplir el respeto y cuidado a los recursos naturales se cuentan con instituciones y leyes que sancionan los abusos y malas practicas de algunos que por sus acciones afectan nuestro hábitat.

Por ejemplo la tala desmedida de arboles, construcciones en zonas protegidas, captura o caza de animales silvestres, desechar elementos tóxicos en afluentes como ríos, lagos, mares, explotación de minerales sin los debidos estudios de impacto medio ambiental, basureros a cielo abierto, en fin todas aquellas acciones que violentan nuestra gran casa deben ser vigiladas, supervisadas, autorizadas, denegadas, sancionadas por las instituciones pertinentes de protección al medio ambiente.

En nuestro país existe un Ministerio con la responsabilidad delegada de regular todo lo referente en materia de medio ambiente y recursos naturales.

Para el 2026 este Ministerio de gobierno tiene un presupuesto de $16,039,197 millones de dólares, en el 2025 se presupuestó $15,792,564, un incremento de $246,633, considerando que en remuneraciones para el 2025 fue de $7,445,510 y para el 2026 es de $7,411,874 una disminución de $33,636 que significa disminución de plazas, también disminuye en $188,401 el rubro de manejo sostenible de los recursos naturales, y en el caso de proyectos de medio ambiente se mantiene en $150,000, lo que nos hace concluir que el incremento no es para contrataciones, ni para el sostenimiento de recursos naturales, ni para proyectos. El incremento en su mayoría es para gastos financieros $236,709, otros $8,000 para apoyo a instituciones adscritas y paremos. Cuando nos acercamos a leer los objetivos que se detallan en el presupuesto, donde en el primero esta asegurar el cumplimiento de la normativa medioambiental, en el segundo es asegurar la conservación de los ecosistemas, en el tercero promover investigaciones científicas para el cuido y conservación de los recursos hídricos y en el ultimo objetivo se estable modernizar los sistemas de monitoreo, pues no se ve de donde ni como puede alcanzar todo esto.

No es la única institución que tiene que ver con el medio ambiente, también el Ministerio de Vivienda, ASA Autoridad Salvadoreña del Agua, OPAMSS Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, DOT Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, DOM Dirección Nacional de Obras Municipales, todas estas instituciones comparten responsabilidad en el cuidado de nuestro medio ambiente.

El Papa Francisco en el 2015 en su carta encíclica Laudato Si, invita a todas las personas del planeta a que cuidemos nuestra casa común, independientemente de dónde vivamos o de qué recursos dispongamos. El reto esta allí, como ciudadanos debemos prestar atención también a la Ecología y como nuestros impuestos trabajan para este tema.

El reciente 10 de enero de este nuevo 2026 cayó una primera lluvia abundante que causó inundación en una nueva colonia en San Juan Opico, la cuota de familia para comprar una de estas viviendas requiere un presupuesto mensual de al menos $1,000, pero al parecer el sistema de drenaje no es suficiente, pero la reflexión puede ir mas allá, hay que investigar los permisos de construcción para verificar si la zona es adecuada para este tipo de proyectos, si no esta afectando el medio ambiente. ¿Se hicieron los estudios de impacto medio ambiental necesarios?¿Se consideraron los resultados de dicho estudio?¿el diseño del proyecto es el correcto?¿quien autorizó?¿quien supervisó? En fin no puede ser que el gobierno reaccione ante una catástrofe si ésta puede ser prevenida y mucho menos escudarse culpando solo a la constructora, debe tomar su parte como responsable.

Carl Sagan ya lo decía es nuestra responsabilidad preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido.

