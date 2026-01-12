Homenaje en Honduras a cubanos caídos en ataque de EEUU a Venezuela

Tegucigalpa/Prensa Latina

La embajada de Cuba en Honduras acogió al movimiento hondureño de solidaridad con la isla para rendir un sentido homenaje a 32 combatientes cubanos, caídos en combate durante el atroz bombardeo de Estados Unidos a Venezuela.

La legación de La Habana en Tegucigalpa abrió sus puertas para recibir a los miembros de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba, quienes, en un gesto de hermandad inquebrantable, acudieron para honrar a los mártires de la nación antillana, que enfrentaron la agresión militar del pasado 3 de enero.

Los trabajadores de la misión diplomática se sumaron al homenaje y ratificaron que, ante cualquier injerencia externa, la respuesta de Cuba será siempre la unidad.

“Siempre vence el que sabe morir”, fue la consigna que presidió el encuentro de cubanos y hondureños.

Parafraseando al prócer independista cubano José Martí, el vicepresidente de la filial Tegucigalpa de la Asociación de Amistad, Leonel Casco, afirmó que los países latinoamericanos se encuentran frente a un monstruo de “siete leguas”.

“Un monstruo que busca impedir a toda costa que los pueblos nos independicemos y desarrollemos, y opta por querernos tener esclavizados y sometidos”, advirtió Casco, sobre la creciente hostilidad de Estados Unidos contra la soberanía y autodeterminación de América Latina y el Caribe.

Nuestro sentido pésame por los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior caídos en combate, sabemos como resistieron esa brutal agresión norteamericana y expresamos toda nuestra solidad al pueblo de Cuba, subrayó.

El acto terrorista perpetrado por Estados Unidos en Venezuela es una muestra clara de lo que un día advirtió el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara: la bestialidad imperialista, que no tiene una frontera determinada, denunció Elena Flores, vicepresidenta de la organización solidaria.

Es tiempo de levantar nuestra voz contra “la fiera sedienta de sangre en que se ha convertido el presidente de Estados Unidos, es tiempo de lucha antiimperialista, manifestó.

Como afirmara Martí, es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de Los Andes, honor y gloria a los compañeros caídos con dignidad, exaltó Flores.

“Esto que pasó en Venezuela no es el fin de la historia, sino el principio de un mundo sin reglas, de un mundo con la ley del más fuerte y la ley de la selva, donde quien tiene más poder se abroga el derecho de imponer su voluntad y apropiarse de las riquezas”, advirtió el embajador cubano en Honduras, Juan Loforte.

