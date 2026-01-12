El Salvador acoge tercer Tour de ciclismo internacional

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

La tercera edición del “Tour El Salvador” de ciclismo comenzará aquí el próximo 16 de enero y hasta el 31, con la presencia de 18 equipos de 12 países, informó hoy una fuente oficial.

La fiesta del pedal largará desde el centro histórico de San Salvador con un prólogo el 16 y a partir de ahí cerca de 120 atletas y equipos se disputarán los podios de la carrera por varias zonas del territorio nacional durante dos semanas en la ruta y en varios Gran Prix que aportarán puntos al ranking mundial.

“A partir del día 16 de enero tendremos la inauguración en el Centro Histórico. Contaremos con diferentes sorpresas y actividades, hasta el 31 de enero se desarrollará una serie de actividades del Tour El Salvador”, anunció el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez.

La justa estará animada por atletas locales y una importante representación internacional que incluye equipos de China, Italia, Colombia, México, Suiza, Ecuador, España, entre otras naciones.

Según el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, el evento se llevará a cabo por tercer año consecutivo, consolidándose como un evento internacional de ciclismo femenino en el país.

Las autoridades esperan contribuir al impulso del turismo nacional ya que el recorrido abarcará varias regiones lo cual permitirá observar la belleza del país y su infraestructura,.

El tour otorgará cerca de cuatro mil puntos al escalafón de la Unión Ciclística Internacional (UCI) UCI, esenciales para que las atletas y sus equipos puedan calificar a eventos mundiales como el Tour de France y otras competiciones de alto nivel.

Se espera la asistencia de ciclista de competidoras de clase mundial como la suiza Petra Stiasny, del equipo Roland, la francesa Dilyxine Miermont, del Ceratizit, Elena Hartmann, campeona de la clasificación general de Tour El Salvador 2024 y 2025, y de la vasca Usoa Ostolaza, todas animadoras de la última competición.

