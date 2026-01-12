Manuel Flores: “El tema de Venezuela nos atañe a todos”

Compartir

En su conferencia de prensa semana, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, señaló que el mundo, se encuentra en un contexto “muy peligroso”, ya que el imperio lo dirige “un loco”, que ha sido criticado por la población mundial.

Manuel “el chino” Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) hizo referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y a la invasión que hizo a Venezuela hace un poco más de una semana donde bombardeó la capital y a “secuestró” a su presidente Nicolás Maduro.

“No se trata únicamente del tema de la agresión a Venezuela, del secuestro de Nicolás Maduro, se trata de un proceso imperial que hay que ponerle cuidado como ciudadanos del mundo que amamos la paz. Estados Unidos en su sueño imperialista está reviviendo y matizando de peor manera la doctrina Monroe”, señaló Flores.

“Esa política de lo que habla, es del empoderamiento y apropiación de los recursos de América Latina para Estados Unidos. No le importa de qué manera, ya lo han dicho las autoridades nuevas de Estados Unidos, -por la fuerza, es nuestro patio trasero- y por supuesto que desde ese momento comenzaron a colocar títeres como gobernantes en América Latina, lo que le facilitó a Estados Unidos robar los recursos: oro, petróleo, coltán, incluyendo tierras”, planteó Flores.

Sobre la invasión de Estados Unidos a Venezuela, Manuel Flores señaló que “es un tema que nos atañe a todos porque puede aumentar el precio del combustible y puede aumentar el precio de todo”.

Flores criticó la postura de El Salvador en la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que defendió los planes de Trump. Flores lo catalogó como “una vergüenza”.

