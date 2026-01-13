Xabi Alonso despedido, siguen incógnitas en Real Madrid

Compartir

Madrid/Prensa Latina

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, fue despedido hoy con efecto inmediato y su lugar lo ocupará Álvaro Arbeloa.

Ambos exjugadores merengues, tendrán una entrega rápida y sin protocolo, a juzgar por el comunicado del Real Madrid en el que, como es habitual, reconoce la labor del defenestrado técnico. También, en este caso, el cariño y admiración hacia un ex mediocampista que tuvo temporadas gloriosas con la “casa blanca” y que lamentablemente no logró imponerse como preparador.

Se marcha acabando de perder la final contra el Barcelona de la Supercopa de España, y en segundo lugar de LaLiga, justamente a cuatro puntos de los azulgrana.

Arrancó con energía en la Copa Mundial de Clubes, pero en semifinales fue goleado por el París Saint Germain. Luego, no acabó con dar con la tecla de un juego reconocible de los merengues y otra goleada, esta vez con el Atlético de Madrid, casi dictó sentencia.

Cada partido, cada semana, se convirtió en un calvario para Xabi, amenazado todo el tiempo, según los medios, de ser despedido.

Cuando se decía en las últimas horas que pese al revés anoche contra el Barça, el hecho de competir hasta el final le devolvía el crédito al entrenador, llegó la sorpresa de su destitución.

El nombre de Arbeloa sonaba hace tiempo, pero como relevo de ocasión, a menos que logre resultados alentadores. Se mencionan como candidatos a futuro el alemán Jurgen Kloop, el portugués José Mourinho o el francés Zinedine Zidane.

Sin embargo, ninguno de los tres parece por la labor. Klopp aparentemente desinteresado, Mourinho poco probable por sus características y Zidane porque es aspirante al puesto de DT con Francia, después del Mundial.

