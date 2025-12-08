Otro pinchazo de Real Madrid en Liga española

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Real Madrid volvió a mostrar este domingo un juego inestable y pinchó al ceder 0-2 ante Celta de Vigo en la Liga española de fútbol.

Muy fortuito fue el tanto del sueco Williot Swedberg al minuto 53, con un taconazo de otro partido, pero fue suficiente para el sorpresivo triunfo de los gallegos, aunque el nórdico marcó el segundo en el descuento.

Ahora los merengues, que jugaron con 10 desde por la expulsión de Fran García al 64, se mantienen segundos en la tabla de posiciones con 36 puntos, solo por detrás de Barcelona, que suma 40.

Por su parte, Elche goleó a Girona 3-0, Valencia empató con Sevilla 1-1 y Espanyol superó a Rayo Vallecano 1-0. Mañana se jugará el último choque de esta fecha 14 en LaLiga, a base de Osasuna-Levante.

Barcelona se reafirma en la cúspide

Mientras, el Barcelona se reafirma en la cúspide, al ganar el sábado 5 a 3 Real Betis en su propia cancha de La Cartuja, en el inicio de la jornada 16.

Con un triplete de Ferran Torres, para afincarse como el segundo máximo goleador de la temporada (11) por detrás de Kylian Mbappé (16), los azulgranas llegaron a 40 puntos, cuatro más que sus archirrivales del Real Madrid.

Los verderones abrieron el marcador a los seis minutos del pitazo inicial por intermedio del brasileño Anthony, que alborotó a su hinchada en los graderíos, pero solo por unos instantes.

El «Tiburón» Torres se encargó de levantar los ánimos culés con un doblete en un trayecto de solo dos minutos y Roony Bardghji amplió la diferencia con una diana en el 31 que silenció a los locales.

Torres firmó su «hat trick» antes del descanso con un remate de derecha, después de recibir un pase de Pedri, y terminó por bajarle los humos a la tropa dirigida por Manuel Pellegrini.

Los campeones de liga ampliaron la diferencia en la segunda mitad por un penal bien ejecutado por Lamine Yamal, antes que los anfitriones descontarán por intermedio de Diego Llorente y por un penal de Cucho Hernández, en una reacción tardía.

En esta jornada el sorprendente Villarreal doblegó 2-1 al Getafe y el Alavés 1-0 a la Real Sociedad. Cerrará la fecha el pleito entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid.

