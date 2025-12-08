Bases Magisteriales califica 2025 como el peor año para los docentes 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales manifestó que este 2025 ha sido el año más difícil y crítico para los educadores en El Salvador. Las condiciones se han deteriorado profundamente, afectando no solo la dignidad y los derechos de los maestros, sino también las bases mismas de la educación pública.

A criterio de la gremial, durante este año se ha profundizado la persecución laboral y la supresión de plazas de educadores, instaurado un clima de temor e incertidumbre mediante el cese de plazas sin seguir el debido proceso legal, lo que constituye un “claro fraude” de ley.

A lo anterior “Se suma una saturación laboral extrema, el irrespeto constante a los horarios de trabajo, la imposición de labores los fines de semana y, lo más grave, un patrón de amenazas de despido para forzar la aceptación de estas condiciones abusivas. Esta estrategia no solo busca recortar derechos, sino intimidar y silenciar a los maestros”, agregó.

Bases Magisteriales denunció la violación del artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente, la cual establece una revisión salarial obligatoria, debido a este incumplimiento se ahonda directamente la crisis financiera en cada hogar de los docente, reduciendo su capacidad de vida y despojándolos de un derecho conquistado.

Asimismo, externó el colapso total del programa de salud del ISBM. Los maestros y sus familias enfrentan diariamente la falta de medicamentos esenciales, la imposibilidad de obtener una cita con un especialista y la angustia de no contar con los fondos para exámenes médicos. Esta situación pone en riesgo la salud de los docentes.

“Una injusticia completamente dolorosa recae sobre los docentes que, tras décadas de servicio se pensionaron a partir del año 2018, ellos reciben una pensión tan baja que no cubre ni sus necesidades alimentarias básicas, es una realidad que condena a nuestros educadores mayores a una vejez de pobreza y desamparo completamente”, aseguró Bases Magisteriales.

Los maestros manifestaron que este año se caracterizó por el bloqueo absoluto de los titulares de Educación, quienes cerraron por completo los canales de negociación, imposibilitando cualquier abordaje serio de la crisis.

Dijeron que la falta total de disposición para escuchar y resolver los problemas verdaderos, ha sumergido al magisterio en una crisis sin precedentes.

