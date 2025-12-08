Firpo y Alianza con un pie en la final

Tanto Luis Ángel Firpo como Alianza Fútbol Club consiguieron de visita importantes triunfos que los deja con un paso hacia la gran final del fútbol nacional que se jugará el 20 de diciembre en El Mágico González.

Antes de la gran final, el Firpo y Alianza tiene ganar o al menos conseguir un empate contra sus rivales, el sábado 13 de diciembre cuando se cierran las series de semifinales.

Luis Ángel Firpo, el equipo más regular del Apertura 2025, impuso su casta de favorito en los primeros cuatro minutos del partido jugado contra los emplumados en el Barraza, San Miguel, por medio de Styven Vásquez.

En el segundo tiempo, al minuto 73, Lucas Matheus Dos Santos concreta el segundo tanto para el equipo de los toros usulutecos.

Al minuto 89, Cristian Gil brinda su aporte a los pamperos al anotar el tercer tanto.

Por parte de Águila, descontó al minuto 81 Ronald Rodríguez, desde los doce pasos.

Para algunos cronistas deportivos, la expulsión de Darwin Cerén en el primer tiempo, por una acción fuerte contra Mauricio Cerritos pudo haber afectado de gran manera al cuadro migueleño, no obstante, hay que reiterar que Firpo se plantó bien y ha sido el mejor equipo en todo el torneo.

Alianza Cacahuatique

El actual campeón nacional también impuso su casta de favorito a la gran final al vencer al Cacahuatique 2 a 1. Un marcador, por supuesto, que podría ser remontado.

Los anotadores fueron Narciso “Chicho” Orellana, de un misilazo, y Leo Menjívar. Los dos anotados en el primer tiempo.

Por el Cacahuatique descontó al minuto 53 por medio de Alesson Ferreira, que se encontró con un baló tras una serie de rebote.

