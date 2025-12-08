Controlando el descontrol

Compartir

Pacífico Chávez

Para que un sistema funcione adecuadamente, debe haber medición y control, por ejemplo en un cultivo se tiene que estar pendiente del crecimiento de la planta, de la humedad de la tierra ahora con los sistemas de riego automático los sensores se encargan de activar las regaderas en el momento adecuado por el tiempo necesario, igual pasa con los nutrientes de la tierra, existen sensores que pueden indicar cuales minerales faltan o están deficientes, con esta información se selecciona el abono adecuado y en la cantidad exacta, importante que no haya plagas, proteger de animales que se coman los primeros frutos o bien cuidar que otras personas no se roben la cosecha antes de tiempo, un sistema de cámaras de vigilancia, trampas y alarmas son de mucha ayuda.

Recuerdan que en el tema anterior se hizo una breve exposición sobre el bitcoin como ejemplo de lo que este gobierno ha hecho en el tema económico, en este caso en específico quedó claro que lo ofrecido no se cumplió, fue un fracaso enorme y un gasto descomunal de dinero, sobre todo si se pone en la balanza contra la gran cantidad de necesidades sin resolver, haber gastado en construir casetas, cajeros con su energía eléctrica e internet mensual, $30 dólares de incentivo, desarrollo de la aplicación Chivo Wallet con sus respectivos servidores de almacenamiento, energía, internet, personal de soporte, solo por mencionar algunos de los gastos que a la fecha no se tiene cifras exactas por falta de transparencia. Ahora el proyecto del bitcoin se convirtió en una apuesta riesgosa de reserva de la nación, pero aun en esta nueva promesa sigue en la opacidad de datos.

Hace unos dias tambien se le permitió desde la Asamblea la emisión de títulos hasta $344 millones de dolares, de los cuales $267 millones ya se dio permiso para que asignen al ministerio de hacienda para obligaciones generales del estado.

Con esta situación expuesta, se propone algo de control con 3 preguntas al presidente del BCR que pueden ir desnudando la realidad económica actual en este tema:

Pregunta sobre SOSTENIBILIDAD: “¿Cuántos meses de importaciones cubren nuestras reservas?” (Si la respuesta es < 3 meses, es una alerta roja).

Pregunta sobre RIESGO: “¿Qué porcentaje de los activos de la banca comercial está compuesto por bonos del gobierno?” (Si es > 25-30%, hay riesgo de contagio bancario en caso de default).

Pregunta sobre TRANSPARENCIA: “¿Dónde está contabilizado el Bitcoin en el balance del BCR y cuál es su valoración a mercado? ¿Se sigue el principio de prudencia?” (Si la respuesta es evasiva, hay opacidad peligrosa).

La corrupción es el mayor impuesto y la mayor barrera para la inversión. Combatirla no es solo un tema moral, es la política económica más inteligente.

Todo ciudadano debería estar pendiente de como se gasta hasta el último dólar, la ejecución del presupuesto: qué empresa ganó una licitación, por cuánto dinero y cómo se están gastando los fondos.

El Banco Central de Reserva, debería actuar de manera autónoma no bajo órdenes del ejecutivo, es responsable de los encajes bancarios y de las Reservas Internacionales, ese dinero está en la “bóveda” del BCR. no es dinero para que el gobierno gaste o le diga como usarlo, como por ejemplo comprar bitcoin, por lo tanto como población debemos tener claridad de como se gestiona y exigir al presidente del BCR una explicación detallada al respecto.

“Cada dólar que se roba es una escuela que no se construye, un médico que no se contrata. La mejor política económica es garantizar que cada centavo de los impuestos del pueblo llegue a su destino. La confianza es el mejor incentivo para la inversión.”

