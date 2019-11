“Se necesita construir acuerdos serios para los grandes temas de país”: Oscar Ortiz

@DiarioCoLatino

El Secretario General del FMLN, Oscar Ortiz, reiteró, durante el espacio de entrevista 8 En Punto, que aún no ha existido diálogo ni acercamiento entre dicho partido político y el Presidente de la República o representante del Gobierno Central, para el abordaje de temas de interés nacional.

“Esta es una señal preocupante y negativa. El trabajo de un Estado, de un país, de un gobierno, requiere de algo más que la participación de un actor. Un actor importante es el gobierno nacional y un liderazgo clave es el Presidente de la República y su equipo de gobierno, pero ese liderazgo debe tener un alto componente concertador, dialogante e integrador para aprovechar de mejor manera todas las capacidades del Estado. Lo que se necesita es sumar, no restar, lo que se necesita es construir capacidad de acuerdos”, dijo Ortiz.

El máximo líder del FMLN también expresó que ve con preocupación que el nuevo liderazgo del gobierno central ha iniciado su gestión “con alto componente confrontativo”. Pese a que en el tratamiento de los temas nacionales “El camino de la confrontación siempre ha sido el camino que en el corto plazo te da un rédito, pero en el mediano plazo termina siendo un desastre, países como el nuestro requieren de puentes, de establecer mecanismos de diálogo y entendimiento, para traducirlos en acuerdos productivos y lograr que el país avance en todas las direcciones”.

En este sentido, el Secretario General del FMLN, reflexionó sobre la importancia de estos acuerdos y entendimientos para avanzar en áreas estratégicas como la economía, empleo y financiamiento de programas básicos y otros beneficios para la población.

“Si así como va este liderazgo del gobierno no se pone a trabajar seriamente, el tema económico no va a levantar, vamos a cerrar por debajo del crecimiento del año pasado. Para el año 2020 hay señales complicadísimas en materia económica, si no se trabaja seriamente y todo es show y todo es novela, cuando se venga a reflexionar se ha caído la plataforma de crecimiento económico, el crecimiento del empleo y los indicadores sociales se van a empezar a debilitar, entonces cuando se reflexione en que hay que dialogar va a costar el doble de lo que puede costar ahorita”, aseguró.

Finalmente, reafirmó que el FMLN “está listo y abierto para dialogar” entorno a la agenda de país, principalmente en temas como el Presupuesto General de la Nación, que ya se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.

“Nosotros, desde nuestra posición, hemos definido que nuestro trabajo será ser una fuerza abierta, dialogante, que tenga los entendimientos como su punto de partida. Aquellas cosas que sean positivas para el país van a tener nuestro acompañamiento, pero también vamos a ser firmes en aquellas cosas que creemos que no se están haciendo bien, que van a ser nocivas para el bolsillo de las familias y para el crecimiento democrático del país”, recalcó.