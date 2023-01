SE CONFIRMA EL DESPIDO DE EMPLEADOS DE CANAL 33 Y DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACION

Tomado de HPDnoticias.com

Canal 33 informó a sus empleados de programas en vivo que suspenderá las transmisiones y producción debido a problemas financieros.

Fuentes cercanas a la empresa confirmaron que el 1 de enero a última ahora se les envió un mensaje vía WhatsApp que estarían indemnizando a su planilla a partir del martes 2 de enero .

Varios presentadores y periodistas ya han publicado su salida de la televisora, por ahora ligada a la Universidad Tecnológica.

La joven reportera, Alejandra Barahona, publicó en su cuenta:

“Finalizó mi temporada en Teleprensa, muchas gracias a las personas que creyeron en mí, que me apoyaron y que me instruyeron.

Este 1 de enero de 2023 no lo iniciamos como queríamos, pero estoy feliz porque aprendí mucho”.

Ante esto el diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, le preguntó a la Asociación de Periodistas Salvadoreños, APES, ¿donde están?, ya que hasta este lunes ni habían emitido ningún pronunciamiento.

Por su parte, la abogada y analista, Ruth Eleonora Gómez, dice que “El Cierre de espacios afecta derechos de la comunicación

Después de tener entrevistas de primera y uno de los mejores noticieros ahora es solo una frecuencia sin audiencia.

No me extrañará que muy pronto aparezca un nuevo inversionista relacionado al gobierno”.

MÁS DESPIDOS EN OTRAS TELEVISORAS.

Megavision, también sufrió la masiva salida de un importante número de ejecutivos , que pasó inadvertida en su momento, pero luego las redes sociales , filtraron el despido del director Fredy Ungo y su personal de confianza, entre quienes figuran, los directores de contabilidad, deportes , programación, director de las radios del grupo y otros mandos medios.

La semana anterior, el presentador de un show matutino, Gabriel Salazar, el turrón , confirmó su despido.

Lo mismo ocurrió con una presentadora de la revista matutina de la Telecorporacion Salvadoreña TCS, quien publicó su salida del programa.

También el estratega de comunicación, Porfirio Chicas, publicó que hubo nuevos despidos en La Prensa Gráfica.

“Para cerrar el año, en La Prensa Gráfica, cerca de 20 nuevos despedidos sin sus beneficios de ley

Para la APES ellos no existen, son ciudadanos sin derechos, son ex colegas» que ya no podrán pagar su membresía, y por tanto son inexistentes”, publicó en su cuenta oficial.