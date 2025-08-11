Santa Marta y organizaciones sociales piden que líderes ambientalistas sean absueltos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 11 de agosto se cumplen 31 meses desde que se capturaron a los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES; la comunidad pide que sean absueltos definitivamente por lo que esperan un fallo favorable el próximo 21 de agosto, fecha en que el Juzgado de Sentencia de San Vicente dará a conocer la decisión.

La comunidad y organizaciones sociales indicaron a través de una conferencia de prensa que los detenidos enfrentan dicho proceso judicial luego de una acusación “falsa” cuyo “objetivo real” era perseguirlos judicialmente por denunciar la reactivación de la minería metálica.

La comunidad organizada señala que la acusación “sin pruebas” montada por la Fiscalía General de la República “es en represalia por la denuncia de Santa Marta y ADES sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.

“La falsedad e improcedencia del caso contra los activistas ambientales quedaron demostrados con el sobreseimiento definitivo dado por el Juzgado de Sentencias en Sensuntepeque en octubre del año pasado, cuando de manera unánime las tres juezas que integran el referido tribunal establecieron que la acción penal era imposible debido a la prescripción de los supuestos delitos”, planteó la comunidad en su comunicado.

Sin embargo, el fallo absolutorio fue revertido por la Cámara Penal de Cojutepeque y ordenó repetir la vista pública, la cual se desarrolló a finales de julio y su falló se dará a conocer este 21 de agosto.

Alfredo Leiva, dirigente de ADES hizo un llamado al Juzgado de Sentencia de San Vicente “a que resuelva con legalidad y justicia” y absuelva a los defensores.

Leiva también instó a las autoridades a derogar la Ley General de Minería Metálica, ya que abre las puertas a los proyectos mineros. La Ley General de Minería se aprobó un día antes de navidad, el 23 de diciembre de 2024; de manera inconsulta con la población.

