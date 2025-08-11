“De aplicarse la ley anticorrupción al gobierno no sale nada bueno”: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

Este 11 de agosto entra en vigencia la Ley Anticorrupción impulsada por el gobierno y aprobada por los miembros de la Asamblea Legislativa. Sobre el tema fue consultado el secretario general del FMLN, Manuel Flores, quien advirtió que por hoy en el país la justicia no es igual para todos, pues se aplica una justicia selectiva.

La advertencia hecha por Flores deja al descubierto que “la ley tiene un propósito (trasfondo) ya que miden los tiempos, son cosas preelectorales, ya van a comenzar a seguir a la oposición e inventar casos”. Lo que sí cree, es que de aplicarse la ley de manera “pareja” y ante la denuncia de casos de corrupción muchos de los actuales funcionarios y diputados de Nuevas Ideas tendrían que ser enjuiciados.

“El que robó los 60 mil del fondo de veteranos y pagó fianza luego de ser detenido, y que es secretario departamental de Nuevas Ideas en La Unión, dónde está; o quién responde por los millones que se robaron de COSAVI y que financiaron al mismo partido de Nuevas Ideas” cuestionó Flores.

La entrada en vigencia y aplicación de la ley debería mostrar “imparcialidad” como por ejemplo el reabrir los casos señalados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) clausurada por petición del gobierno de Bukele al conocerse casos de corrupción cometidos desde y durante su gobierno.

Flores también cuestionó la falta de transparencia en el uso de los recursos del estado, por ejemplo en las obras realizadas en el Centro Histórico o la carretera de Los Chorros, donde se han ejecutado obras y no han sido hechas de buena manera. “De esos proyectos no se conoce nada, ni costos, ni a que cheros (amigos) han sido adjudicados. El pueblo pide transparencia y si un día cumplen con eso, ese día se les acaba el juego” concluyó.

