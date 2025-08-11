FMLN rechaza injerencia  del gobierno estadounidense ante reformas inconstitucionales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores objetó este lunes 11, el respaldo que el gobierno estadounidense hiciera a los diputados oficialistas para respaldar la reelección presidencial indefinida en El Salvador. El apoyo mostrado por las autoridades estadounidenses es para Flores una acción injerencista.

De acuerdo con el secretario general del partido de izquierda, el respaldo a las reformas inconstitucionales, ilegales e ilícitas, viene de un gobierno cómplice del genocidio sionista contra el pueblo de Palestina; de gobernantes que no respetan la soberanía de nadie, pues ponen y quitan gobiernos. Por ello, afirmó que “sus halagos no nos caen en gracias, porque irrespetan la soberanía del pueblo”.

Flores consideró “importante elevar nuestra voz exigiendo autodeterminación, respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestras leyes, a nuestra historia y a nuestro proceso” y mencionó que el FMLN es un partido político antiimperialista que mantuvo relaciones con los Estados Unidos pero desde la base y exigencia del respeto soberano, donde no dejamos imponernos criterios.

Lo que sí consideró “valiente” el secretario fue la postura mostrada por las autoridades de la iglesia católica que se oponen a las reformas ilegales aprobadas. “Escuchen al obispo, la soberbia no lleva a nada bueno, por eso elevar la voz del cardenal, valientes contra la ilegalidad” y “ojalá no vayan a tratar de silenciar esas voces críticas de la iglesia que de manera valiente exigen respeto por las leyes”.

En su tradicional conferencia de prensa, Manuel Flores dio su respaldo al arzobispo José Luis Escobar Alas y al cardenal Gregorio Rosa Chávez, y el respaldo del FMLN a la lucha y defensa que desde la iglesia se realiza en temas de interés nacional.

