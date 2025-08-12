Reportan desaparición de joven que realizaba viaje a Guatemala 

Compartir

Redacción Co Latino

Desde hace más de 24 horas en redes sociales ha circulado la información sobre el desaparecimiento de Juan Bonilla, originario de Metapán, quien salió rumbo a Concepción Las Minas, en Guatemala, a realizar un viaje y no regresó.

La familia ha consultado en la Aduana pero no existe un reporte de ingreso a El Salvador, por lo que piden a las personas que tengan información, ya sea en Guatemala o El Salvador, pueden comunicarse al número telefónico 7043 142.

Según informes el trabaja en UBER, en Metapán, es de buena familia y el sábado hizo un viaje a Guatemala, para llevar a unas personas y desde ese día no se sabe nada de lo que le ha pasado.

La familia ha recibido llamadas de varias personas aprovechadas que andan pidiendo dinero.

El vehículo del joven fue encontrado, pero de él no se sabe si está secuestrado o lo han asesinado.

La plataforma de UBER donde trabaja Bonilla ha de tener los datos del joven por lo que podría ayudar e esclarecer quienes lo contrataron y la ruta que llevaba.

