Página de inicio » Nacionales » Reportan desaparición de joven que realizaba viaje a Guatemala 

Reportan desaparición de joven que realizaba viaje a Guatemala 

Redacción Nacionales 11 agosto, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Reportan desaparición de joven que realizaba viaje a Guatemala  184 Vistas

Compartir
        

Redacción Co Latino

Desde hace más de 24 horas en redes sociales ha circulado la información sobre el desaparecimiento de Juan Bonilla, originario de Metapán, quien salió rumbo a Concepción Las Minas, en Guatemala, a realizar un viaje y no regresó.

La familia ha consultado  en la Aduana pero no existe un reporte de ingreso a El Salvador, por lo que piden a las personas que tengan información,  ya  sea en Guatemala o El Salvador, pueden comunicarse al número telefónico 7043 142.

Según informes el trabaja en UBER, en Metapán, es de buena familia y el sábado hizo un viaje a Guatemala, para llevar a unas personas y desde ese día no se sabe nada de lo que le ha pasado.

La familia ha recibido llamadas de varias personas aprovechadas que andan pidiendo dinero.

El vehículo del joven  fue encontrado, pero de él no se sabe si está  secuestrado o lo han asesinado.

La plataforma de UBER donde trabaja Bonilla ha de tener los datos del joven por lo que podría ayudar e esclarecer quienes lo contrataron y la ruta que llevaba.

Ver también

Bukele correrá para presidente en 2027 para no perder mayoría de diputados

Compartir        Redacción Nacionales @SamuelAmaya98 El diputado de ARENA, Francisco Lira, consideró está mañana en Encuentro con …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.