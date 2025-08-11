Bukele correrá para presidente en 2027 para no perder mayoría de diputados

Redacción Nacionales

El diputado de ARENA, Francisco Lira, consideró está mañana en Encuentro con Julio Villagrán que el presidente de la República, Nayib Bukele, decidió despojarse de dos años de gobierno para buscar un tercer periodo en 2027 para así no perder la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa.

Es de recordar que el oficialismo hizo reformas a la Constitución de la República para extender el periodo presidencial a 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida y se elimina la segunda vuelta electoral. También se aprobó un decreto transitorio para que la actual gestión presidencial termine en 2027, todo esto de forma inconsulta con los salvadoreños.

“El presidente (Bukele) decidió despojarse de dos años de su mandato inconstitucional y correr su tercer periodo y extenderlo 6 años. No lo ha hecho por buena fe, lo ha hecho para no perder la súper mayoría de diputados”, comentó Lira.

Además, Lira instó a su partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a no presentar un candidato a la Presidencia, ya que “eso sería avalar una elección inconstitucional”.

