Página de inicio » Nacionales » Bukele correrá para presidente en 2027 para no perder mayoría de diputados

Bukele correrá para presidente en 2027 para no perder mayoría de diputados

Redacción Nacionales 11 agosto, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en Bukele correrá para presidente en 2027 para no perder mayoría de diputados 156 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@SamuelAmaya98

El diputado de ARENA, Francisco Lira, consideró está mañana en Encuentro con Julio Villagrán que el presidente de la República, Nayib Bukele, decidió despojarse de dos años de gobierno para buscar un tercer periodo en 2027 para así no perder la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa.

Es de recordar que el oficialismo hizo reformas a la Constitución de la República para extender el periodo presidencial a 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida y se elimina la segunda vuelta electoral. También se aprobó un decreto transitorio para que la actual gestión presidencial termine en 2027, todo esto de forma inconsulta con los salvadoreños.

“El presidente (Bukele) decidió despojarse de dos años de su mandato inconstitucional y correr su tercer periodo y extenderlo 6 años. No lo ha hecho por buena fe, lo ha hecho para no perder la súper mayoría de diputados”, comentó Lira.

Además, Lira instó a su partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a no presentar un candidato a la Presidencia, ya que “eso sería avalar una elección inconstitucional”.

Tags

Ver también

Padre Cruz llama a la iglesia a buscar el reino de los cielos

Compartir        Samuel Amaya @SamuelAmaya98 El padre José Antonio Cruz presidió la homilía este domingo en la …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.