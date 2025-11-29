Tribunal pospone sentencia absolutoria de líderes ambientalistas de Santa Marta

Compartir

Redacción Nacionales

@DiariCoLatino

Los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES que ya han sido absueltos dos veces por un crimen que no cometieron, esperarán hasta mediados de diciembre para conocer la sentencia absolutoria del Tribunal de Sentencia de San Vicente.

La noticia se dio a conocer este viernes, por lo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y populares alertaron que el Tribunal de Sentencia de San Vicente pospuso la entrega de la sentencia absolutoria de los ambientalistas de Santa Marta y ADES, alegando que está “en revisión”.

La sentencia se tenía prevista que se entregaría este viernes, en horas de la tarde, pero fue reprogramada para el 19 de diciembre a las 2:00 de la tarde.

El caso ha tenido en vilo a los acusados, sus familias, organizaciones y a la misma comunidad Santa Marta, ya que desde que fueron capturados los ambientalistas, en enero de 2023, el proceso que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contenía irregularidades y pruebas irreales, según lo denunciaron las misas organizaciones y la defensa técnica los líderes.

El 24 de septiembre pasado, el Tribunal de San Vicente emitió un fallo oral que absolvió a ocho personas, entre ellas los cinco ambientalistas de Santa Marta, de los cargos de homicidio relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado, al no encontrarse pruebas suficientes.

En octubre de 2024, un juzgado de Sensuntepeque ya había absuelto a los acusados, pero la Fiscalía apeló la decisión y ordenó un nuevo juicio.

Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas. Una vez que el tribunal entregue el fallo por escrito, la Fiscalía podrá interponer una apelación, si así lo decide; pero esperan que no sea el caso, espera la comunidad Santa Marta y ADES.

El supuesto crimen sucedió en 1989, durante la preparación de la más grande ofensiva de la guerrilla del Frente Farabundo Martí. Los acusados, que pertenecían a la guerrilla, concretamente a la RN-FMLN, no pudieron haber estado en lugar del supuesto crimen, pues tenían importantes y estratégicas tareas de cara la ofensiva.

El testigo de la Fiscalía dijo en un primer momento que vio el cometimiento del delito, pero luego cambió la versión y dijo que le “contaron” terceras personas.

El juzgado ordenó el año pasado la exhumación del cadáver, y luego de varias excavaciones en varios lugares de la cooperativa de San Marta no encontraron los restos humanos.

