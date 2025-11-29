Yamil Bukele muy cerca de la presidencia de la FESFUT luego de injerencia gubernamental

Redacción Deportes

El próximo 12 de diciembre no solo se elegirá al nuevo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), sino también el rumbo que tomará el fútbol salvadoreño, que, en la actualidad, sufre de carencias que imposibilitan su despegue competitivo. La candidatura única de Yamil Bukele, abre el debate sobre concentración de poder y transparencia, pero, también genera expectativas.

El actual presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), detalló los once ejes de su Plan Maestro 2025-2029 para el reordenamiento administrativo y deportivo.

El plan contempla objetivos de corto, mediano y largo alcance. Previo a hacerlo público realizó un diagnóstico general de la situación del fútbol con un levantamiento de información, identificación de problemas estructurales, un análisis FODA e identificación de brechas de trabajo y desarrollo en áreas clave.

“Yo espero que el plan los convenza, los llene de ilusión, porque lo que sí estoy seguro que habrá, es trabajo. Tengo el compromiso de hacer las cosas bien y dejar un legado”, recalcó.

Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño:

1- Gobernanza institucional: en este destaca el sistema de transparencia y oficial de auditoría, alianzas estratégicas con FIFA, Concacaf, Uncaf, INDES y Comité Olímpico de El Salvador, además del sistema de licencias de clubes, fortalecimiento de órganos jurisdiccionales y la política de desarrollo de la mujer en el fútbol salvadoreño en todos los niveles.

2- Administración corporativa y financiera: se enfocará en alcanzar el mejoramiento de la eficiencia administrativa y diversificación de las fuentes de ingreso, así como una marca fuerte y reconocida a escala nacional e internacional.

3- Capacitación del talento humano: se implementará un Programa Nacional de Formación continua y certificación, certificación en gestión y administración del deporte.

4- Innovación y tecnología: implementación del Sistema Integral de marcadores y estadísticas digitales, Sistema de EPRS, Football Video Support e implementación del Sistema de detección de fraude.

5- Plan de Infraestructura Física: mejoramiento de las instalaciones físicas de la federación, remodelación y construcción de nueve escenarios deportivos del país a través del Gobierno Central, construcción del Centro de Alto Rendimiento para el fútbol y modernización de estadios y certificación internacional.

6- Base y Formación de Talento: este eje busca fortalecer a las Adfas, clubes, escuelas y academias formativas en todo el país. Además, contempla la creación de ligas departamentales sub-13, sub-15 y sub-17; la presencia en los Juegos Estudiantiles, el impulso de la Liga Estudiantil de Fútbol y el desarrollo del Torneo Nacional de Adfas en las categorías sub-13, sub-15 y sub-17.

7- Ciencias Aplicadas al Deporte: busca integrar áreas como preparación física, psicología deportiva, nutrición y medicina, con el objetivo de potenciar el rendimiento del futbolista desde pequeño.

8- Clubes y Ligas Fuertes: con este eje se profesionalizarán y regularán las ligas de primera, segunda y tercera división, así como el reconocimiento formal de las ligas de Fútbol Playa y Fútbol Sala.

9- Alianzas, gestiones diplomáticas y comerciales: este eje impulsará una red de socios estratégicos, garantizará la sostenibilidad de programas y proyectos, fomentará acuerdos con instituciones educativas nacionales e internacionales, y abrirá espacios para intercambios deportivos y diplomacia deportiva.

10- Afición, Identidad, Respaldo y Cero Tolerancia a la Violencia: el aspecto clave será la interacción con la afición y lanzamiento de campañas de fidelización, identidad, marketing y espectáculo. Se tendrá en cuenta al aficionado salvadoreño en el exterior.

11- Selecciones nacionales de fútbol 11, fútbol playa y fútbol sala: en este eje se tendrá un calendario estratégico de competencias y fogueos internacionales, concentraciones y desarrollo de identidad colectiva; tendrá enfoque de resultados de corto, medio y largo plazo. Procesos formativos sostenidos y clasificación a competiciones internacionales.

Durante la presentación, estuvo la planilla que acompañará a Bukele en la gestión administrativa: Fabio Molina, primer vicepresidente; José Eduardo Amaya, segundo vicepresidente y los directores Brenda Salmerón, Samuel Gálvez, Mario Iraheta y Santos Antonio Zelaya.

Antes de su postulación a la presidencia de la Federación, el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, adscrito al INDES, y presidido por Yamil Bukele en ese momento, intentó imponer una comisión normalizadora a la federación, con el objetivo de subsanar la crisis que atravesaba en ese momento la institución, acción por la cual la FIFA advirtió de suspensión a entidad salvadoreña debido a injerencia indebida del Gobierno.

