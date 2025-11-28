Ambientalistas de Santa Marta deberán esperar hasta el 19 de diciembre por fallo absolutorio

Redacción Nacionales

Los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, que fueron absueltos dos veces de un crimen que no cometieron, esperarán hasta mediados de diciembre para conocer la sentencia absolutoria del Tribunal de Sentencia de San Vicente.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente pospuso la entrega de la sentencia absolutoria de los ambientalistas de Santa Marta y ADES, alegando que está “en revisión”. La sentencia se tenía prevista que se entregará este viernes por horas de la tarde, pero fue reprogramada para el 19 de diciembre a las 2:00 de la tarde.

El 24 de septiembre pasado, el Tribunal de San Vicente emitió un fallo oral que absolvió a ocho personas, entre ellas los cinco ambientalistas de Santa Marta, de los cargos de homicidio relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado, al no encontrarse pruebas suficientes.

En octubre de 2024, un juzgado de Sensuntepeque ya había absuelto a los acusados, pero la Fiscalía apeló la decisión, lo que resultó en la repetición del juicio.

Una vez que el tribunal entregue el fallo por escrito, la Fiscalía podrá interponer una apelación, si así lo decide; pero esperan que no sea el caso, espera la comunidad Santa Marta y ADES.

