LA DEUDA DE EL SALVADOR ES, PRÁCTICAMENTE, IMPAGABLE

Por David Alfaro

27/11/2025

Bukele ha endeudado al país hasta comprometer no solo a esta generación, sino también a las que vienen detrás. La crisis fiscal ya es tan grave que incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, pidió en 2022 que se perdonara la deuda pública de El Salvador, junto con la de Nicaragua.–

La advertencia del PNUD fue contundente: si el país no accede a una reestructuración real de su deuda, la pobreza seguirá creciendo y no habrá inversiones suficientes para enfrentar el cambio climático ni para mitigar sus efectos. Es decir, el endeudamiento no sólo ahoga las finanzas, sino que condena el futuro social y ambiental del país.

En 2022, la deuda pública ya representaba el 83.6 por ciento del PIB, mientras que el 12.3 por ciento de la población vivía en pobreza extrema. Eso ya era alarmante. Pero para agosto de 2025 la situación es aún más grave: la deuda alcanzaba el 88% del PIB, el desarrollo humano registraba retrocesos, la inversión extranjera directa mostraba cifras negativas, casi dos millones de salvadoreños vivían en pobreza absoluta y la deuda externa rondaba los 33 mil millones de dólares.

En seis años y medio, Bukele ha incrementado la deuda en más de 14 mil millones de dólares. Esto es más que lo que endeudaron juntos los dos últimos gobiernos del FMLN, que fue alrededor de 9 mil millones en diez años. También supera lo acumulado por cuatro gobiernos de ARENA, que sumaron cerca de 10 mil millones en dos décadas.

Hoy, Bukele ya es responsable del 42 por ciento de toda la deuda histórica del país.

Si este ritmo continúa, al final de su segundo período la deuda podría acercarse peligrosamente a los 40 mil millones de dólares. Una carga que no pagará el gobierno actual, sino el pueblo salvadoreño por muchas generaciones.

Fuente: Revista Estrategia y Negocios, PNUD llama a perdonar la deuda pública de El Salvador y Nicaragua, 2022.

https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/pnud-llama-a-perdonar-la-deuda-publica-de-el-salvador-y-nicaragua-entre-otros-OC10470907

