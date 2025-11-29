Veinte años de paz, un pueblo de valientes III

VII

Veinte años han pasado del encuentro fatigado

Vida consumida en el intento y el sustento

Entregados al quehacer del mundo cotidiano

Uno recuerda un sitio ensangrentado

Sobre las mismas piedras construidas

Imágenes perdidas te reclaman

Un canto apacible del hermano

La cruz que significa no olvido

No olvido los nombres

Acaso un signo un abrazo

Los rencores el silencio

Por esos lugares ya sin llamas

Son prados de vida con memorias

La historia nuestra: Viva, Viva, ¡VIVA!

VIII

De los pedazos del mosaico en catedral su dulce canto

Emergen viejos testigos de los años en posguerra

Fotos, videos, cerámica con rasguños ahora polvo

Ardiente sol de mediodía ahora escombro

Fragmentos de color himno al alba

Saludó su rostro el Bicentenario

Espejo cerámico testigo inofensivo

Luminoso fechador del calendario poético

Y fue diciembre su fin inesperado

Mientras la paz canta sus venturas

El año agoniza entre cinceles y taladros

“Armonía de mi pueblo”

Inocultable recuerdo

Inclaudicable… infinito

