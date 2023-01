Santa Marta: “Unidos por el mismo sentir y pensar”

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Hay un refrán -que dice- divide y vencerás, pero nosotros sabemos porque también lo hemos vivido -que un pueblo unido jamás será vencido- y Santa Marta será así y les exhorto en nombre de Señor que todos vivan en concordia, que no haya divisiones entre ustedes y que estén unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar”, dijo en su homilía el sacerdote, Luis Quintanilla.

“Ahora, la pregunta es esta, ¿Con quién debemos estar unidos?, porque no podemos estar unidos con los opresores, los demagogos, no podemos estar unidos con los que reprimen al pueblo y no podemos estar unidos con los que masacran al pueblo. Debemos estar unidos con los pobres, con los oprimidos, los necesitados y no podemos estar desunidos porque todos vivimos las mismas consecuencias”, observó el religioso en su homilía.

En el marco de la vigilia en la comunidad Santa Marta, del municipio de Victoria, Cabañas, la población y organizaciones sociales se hicieron presentes para reiterar el apoyo y solidaridad a los dirigentes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), Antonio Pacheco, director, y Saúl Rivas, el jurídico. Así como, con los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez.

El padre Quintanilla destacó el fundamento de la comunidad Santa Marta, por su organización y la visión de desarrollo de una vida digna que impulsa ADES, al señalar que Dios cuando habla del “mismo sentir y pensar”, se refiere a la organización de la gente.

“Es evidente que lo que están atacando es la organización comunitaria y al liderazgo comunitario, ¿Por qué?, porque quienes quieren dominar el país y nos quieren someter saben que una comunidad organizada les puede resistir, les puede levantar la voz. Y si estamos solos pues, nos pueden desparramar por cualquier parte”, afirmó.

“Es precioso amigos y amigas cuando no importó que hora de la noche o madrugada era, cuando se presentan en la comunidad (FGR/PNC), y toda la comunidad se levantó, y he visto cuando hermanos y hermanas han dicho -aquí todos somos familias, aquí todos somos comunidad- entonces, tenemos un pensar y un sentir, ese es el punto que debemos mantener porque esta solidaridad, hermandad, es lo que Jesús hizo”, acotó en el prelado católico.

En cuanto a la captura de los defensores de derechos humanos, el padre Quintanilla se refirió a la lucha de la comunidad contra la minería metálica que terminó cegando la vida de cinco defensores del medio ambiente, que entre 2009 -2011 fueron asesinados, y formó parte de la “sangre derramada” cuando defendían su territorio ante la empresa canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, que pretendían extraer metales preciosos.

“Ya se descubrieron, ya mostraron la cara y lo que estaban tramando, luego, quieren poner un show de Miss Universo, cuando sabemos cual es el fin y el interés. Recordemos a la gente inocente como ese niño precioso de 8 meses llamado Emnanuel que fue asesinado en el vientre de su madre Dora Sorto, esa es sangre que clama al cielo y la de nuestros hermanos ambientalistas”, manifestó el sacerdote

“Esa sangre, sudor y lágrimas que han sido derramadas por estos pobladores defensores ambientalistas de Cabañas resistieron la minería y ahora nos aparece (gobierno) haciendo negociaciones internacionales, aparece creando una nueva ley de hidrocarburos y minería ¿Para qué una ley de hidrocarburos y minería, si hay una Ley de Prohibición de la Minería Metálica?”, cuestionó el religioso.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, reconoció a la comunidad Santa Marta, el unirse en la vigilia por la libertad de sus integrantes y pobladores, en este momento que calificó de difícil para el movimiento social y la organización de los asentamientos humanos en el país.

“Al estar presentes ustedes reivindica eso que hemos dicho -no estamos solos o solas- estamos acompañados de muchas personas que se solidarizan con nuestros compañeros privados de libertad desde el día 11 de este mes, y es en ese sentido que quiero reconocer esa ardua labor que se ha venido realizando desde la comunidad, pero también de quienes acompañan”, sostuvo Morales.

Asimismo, reiteró, que el centenar de llamadas telefónicas y mensajes a la sede de ADES, provenientes de organizaciones a nivel internacional, solo confirma el trabajo comunitario de Santa Marta, para reivindicar y desarrollar los derechos humanos de la población.

“Son mensajes que a cada minuto registramos de diferentes partes del mundo y eso da fe que el trabajo de Santa Marta no ha sido en vano y que la labor de ADES para con esta comunidad y con este departamento y también del país no ha sido en vano y en este momento lo estamos percibiendo, lo estamos sintiendo tras esas llamadas de solidaridad”, agregó.

“Yo invito a que estemos más unidos todavía en la comunidad, a sentir ese dolor de esa familias, y quiero reiterar mi mensaje desde que sucedieron estos acontecimientos hay que sentir el dolor y acompañar a esos padres, madres, hijos, hijas y esposas que sufren el no tener a sus seres queridos junto a ellos”, señaló Morales.

Igualmente, expresó la “incertidumbre” de la comunidad Santa Marta y de ADES, ante los últimos acontecimientos al considerar que podría repetirse con ellos u otra comunidad organizada en defensa de un derecho ambiental, humano, salud, político o cultural.

“Pensemos, en este momento han sido ellos, pero no sabemos mañana lo que pueda suceder si ahora no nos paramos firmes y detenemos esta situación tan difícil para nuestros compañeros, y en ese sentido debemos cerrar filas ante este caso”, sostuvo.

“Porque callados les dejamos las puertas abiertas y que puedan desarrollar sus proyectos y Cabañas, sería el primer departamento (con minería) porque lo que quieren es derogar esa ley que ya se aprobó hace algunos años. En ese sentido cerremos filas, llamamos a la juventud a esos hombres y mujeres de la comunidad y los hermanos del exterior a unirnos y resistir en nuestro proyecto”, puntualizó Morales.