“SAN SALVADOR HA VUELTO A SER LO QUE FUE ANTES”

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

Sí, nuestra ortografía se nutre o se relaja con los que se escribe en las “redes”. La expresión que he puesto como título a estas pláticas sobre ortografía la he tomado de un periódico digital. Hay que hacer la salvedad que los periódicos digitales son los que menos errores cometen, pero se les escapa uno que otro. Esta vez me atrajo el título del escrito y… casi al final de la cláusula decía así: “…la alcaldía de San Salvador ha vuelto ha ser lo que fue antes”

El verbo HABER es en el idioma un pilar, sostén importante y todos los que hablamos el idioma español debemos respetarlo, es decir “saberlo usar”. En el título de esta Gota de ortografía se quitó el error.

Al conversar oralmente muchas veces se escapan a algunas personas expresiones como:

Anantes pude estar ahí.

¿Cuál es el significado de anantes? De seguro es un arcaísmo. Es posible y lo deduzco después de haberlo buscado en diccionarios y obras de los siglos XV y XVI. En la época colonial hubo una tal confusión con las lenguas nativas y la extranjera, el Castellano, que posiblemente sea una composición de voz española y aborigen.

Apenas que en español tiene varias acepciones pero que se ve claro que PENA es dolor, sufrimiento y que apenas pues es posible que quiera decir: con dificultad. ¿Pero anantes?. Yo sigo oyendo a una persona de un nivel académico alto decirme:

—¿Y usted cree que me salió fácil traducir el librito al inglés?… anantes pude en tan poco tiempo salirle con esto.

—Está bien. Gracias, doctora.

Me inquieta un poco esta palabra ANANTES y no es de quienes escriben en “las redes” . Deduzco que es una mezcla de arcaísmo y lenguaje coloquial. También creo haber oído a personas mayores, cuando yo era una niña, decir: “Enantes hemos llegado con esta llovedera.”

El idioma de los conquistadores resultó una tortura más para nuestros ancestros indígenas y surgieron combinaciones que persisten.

Creo que es un deber investigar y de ser posible rescatar las lenguas con las que se comunicaban los pueblos originarios.

Del Hombres de Maíz. Miguel Ángel Asturias

Vocabulario del indígena sometido por los conquistadores.

Ajigolón = congoja.

Atol = apócope de atole.

Caites = sandalias toscas

Cuto = persona a la que le falta una mano.

Pepenar = recoger

Rascuache = pobre, sin importancia, poca cosa.

