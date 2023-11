Salvadoreños recuerdan a sus seres queridos este 2 de noviembre

Samuel Amaya

Cientos de salvadoreños visitaron este 2 de noviembre los camposantos para recordar a sus seres queridos ya fallecidos. Esta es una tradición que no quiere morir, por lo que es transmitida a las nuevas generaciones. Acá los relatos.

En el Parque Memorial La Bermeja en San Salvador, María Funes asistió junto a su madre, María Teresa Domínguez, para enflorar a su abuela, Catalina Domínguez, quien falleció en el 2013. Funes afirmó que esta fecha es una oportunidad para recordarlos. “Es recordarlos para tenerlos siempre presentes, es una tradición y una fe de que pronto nos vamos a reunir con ellos. Compartir con mi abuela fue una etapa muy importante, no solo para mi, sino que para todos los nietos que compartimos con ella; todos nos llevamos un recuerdo muy grato”.

Ana Lilian Sánchez de Martínez enfloró a su esposo Pedro Martínez, quien falleció el 30 de julio de 2020. “Mi esposo fue una persona ejemplar, por eso, lo amé hasta el último día de su vida y lo sigo amando, aunque él ya no está porque fue el amor de mi vida”, expresó con voz entrecortada.

Karen Martínez, de 27 años, también asistió al camposanto a enflorar a su padrastro y abuelos, ya que aseguró que esta tradición no se debe perder. “Es una tradición que no se tiene que perder, así recordamos a nuestros seres queridos y todo lo que hemos vivido con ellos. Mis abuelos eran alegres, estrictos y conservadores”, manifestó la joven.

Santos Guillermo Hernández enfloró a su padre René Antonio Hernández, quien falleció el 2 de junio de 2017. “Como persona, me dejó un legado que eran a palabras necias oídos sordos, en referencia a que él me decía que me podían estar diciendo y contradiciendo, pero que me quedara callado, aunque yo tuviera la razón, porque la verdad va a salir a la luz, esa fue algo que él me enseñó”. Santos, junto a su hija Gabriela López, le ofreció una divina misericordia a Dios por el alma de su padre y todos los que se encuentran en el camposanto.