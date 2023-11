Movimiento Feminista en contra de la reelección presidencial

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Sabiendo las condiciones que tenemos con el régimen, hay que ejercer el voto no importa por quién voten. Y por otro lado, tenemos que exigir a quienes ostentan cargos públicos como funcionarios del Estado, se deben a la ciudadanía en general y no solo a sus votantes”, expresó Alejandra Burgos, integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversos colectivos de mujeres feministas manifestaron su rechazo ante la pretensión presidencial de una relección y la violencia que se ejerce desde el Ejecutivo a personas defensoras en el país, bajo un régimen de excepción de 18 meses de vigencia.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a organizarse y defender los derechos humanos y la democracia desde el nivel comunitario, debemos también denunciar y resistir como ejercicio ciudadano. Participar en política no es sólo cuando se está en posición de ser elegido o elegida o cuando ejercemos el voto”, señaló.

“El llamado es a que salgan a votar, a ejercer el voto entero, no importa por el partido político que voten pero voten. Lo importante es ejercer el derecho ciudadano al voto. Porque si no salimos a votar igual el resultado ya lo sabemos, pero no renunciemos a ese derecho”, acotó Burgos.

Burgos advirtió que la población no puede “entregar sus derechos en función de algunos resultados respecto a la seguridad”, cuando enfrentan el alto costo de la vida o el aumento del acoso sexual que acontece en las comunidades que pasaron de ser acciones de las pandillas, a los agentes uniformados.

“¿Este es El Salvador que queremos vivir o el futuro que soñábamos?, lo mejor es organizarse y dar reconocimiento a personas valientes que denuncian, pero, también, es labor y ejercicio ciudadano que debemos ejercer por la democracia y porque los derechos humanos deben defenderse todos los días”, expresó.

“Y en el marco del régimen de excepción se están utilizando medidas inconstitucionales que se han decretado para perseguir, estigmatizar, criminalizar y amenazar a las lideresas comunitarias en nuestros territorios”, sostuvo Burgos.

Sobre la violencia contra las mujeres lideresas comunitarias, Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, argumentó que estos actos de violencia se están dando dentro de la “consolidación de una dictadura”, que exhibe en una serie de acciones indebidas la “elección inconstitucional del actual presidente (Nayib Bukele), por lo que desde el movimiento feminista lo denuncian a la Comunidad Internacional.

“Si este gobierno en 5 años ha demostrado que no le interesan las mujeres y las niñas, entonces ¿cómo vamos a continuar con este tipo de gobierno?, es seguir socavando la salud, la vida y, sobre todo, los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes”, reiteró Cáceres.

“Creemos que este gobierno puede socavar también la autonomía de los movimientos sociales por las amenazas constantes, la persecución política, la violencia digital y política que a diario las mujeres enfrentamos, que es significativa. En donde los mayores agresores -está comprobado- son los agentes del gobierno y los diputados de la Asamblea Legislativa”, argumentó Cáceres.

Sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral, añadió que el “silencio” del TSE es preocupante, y que asemeja una dictadura como la de Nicaragua y otras regiones de América Latina.

“Nos encontramos en un momento histórico de mucho caos, pero, también, de encontrar respuestas a la autonomía de los pueblos, y por esto también es que queremos iniciar este mes de noviembre denunciando y haciendo un llamado a la población a que despierte, y defendamos nuestros derechos”, reiteró.

Breni Herrera, de la Alianza por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales, alegó que lo “importante era el trabajo organizativo”, el cual debe ramificarse y continuar una consolidación urbana y rural.

“Debemos llegar a los territorios a esas zonas urbanas muy pobres, porque como los últimos datos indican las mayorías vamos a pasar de pobreza a pobreza extrema. Los cinco años venideros son bastante nefastos para nosotras las mujeres y complicados, porque apuntan al cierre de programas o proyectos de beneficio social”, dijo.

“Debemos fortalecer toda la preparación política para las mujeres, una formación política no partidaria, sino una preparación de análisis para que las mujeres sepan que es lo que está sucediendo. Y sin importar todo ese aparataje mediático y de redes sociales que existe no ciegue a la población cuando exige sus derechos”, explicó Herrera.

La propuesta de la denuncia, señaló Delia Cornejo, de la Asamblea Feminista y FDIM, era importante y básica para enfrentar a las autoridades como la Policía Nacional Civil, que ahora agrede a la población. Sumando otras acciones como la “solidaridad entre hombres y mujeres”, ante el régimen de excepción que está naturalizando toda la violencia que existe en El Salvador.

“Hay gente que dice -pues sí, pero qué se va hacer- , ¿Cómo que se va hacer?, la violencia es la misma que los hombres ejercen contra las mujeres , y si este señor (Nayib Bukele), lo hace -dicen- no se puede hacer nada, y que se haga su voluntad, pero disculpen, no es Dios. Por esto es importante juntarnos para luchar contra esta dictadura y la no reelección, porque no se vale legalmente”, declaró Cornejo.

Para sostener este tipo de luchas y crear tejido social, manifestó Sara García, del Grupo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, se debe construir a partir de las “luchas feministas de América Latina y el Caribe”, que por ahora, ha logrado transformaciones sociales en su quehacer histórico.

“Creemos que esto es clave en este momento, donde nos encontrando ante los autoritarismos, la militarización y toda las violencias del Estado, entonces, organizarnos desde lo regional, con la diáspora, y toda la región latinoamericana es importante y hacer visible lo que está sucediendo” en el país, concluyó García.