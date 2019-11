Salvadoreños rechazan naturalización de violencia sexual hacia niños y niñas

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Tocar niñas si es delito”, repitieron a una voz cientos de personas frente a la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, donde la ciudadanía mostró su indignación y repudio a la resolución de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, que tipificó como una falta y no como un delito la acusación contra el magistrado Jaime Escalante, por supuestamente tocar en sus partes íntimas a una niña de 10 años.

Entre muestras artísticas teatrales y carteles señalando al Magistrado como violador, fueron algunas de las expresiones en contra de los hechos denunciados por la ciudadanía, ya que se está naturalizando el cometimiento de delitos.

Morena Herrera representante de la Colectiva Feminista Para el Desarrollo Local expresó su rechazó e indignación por la manera en que se ha calificado el delito del Magistrado Escalante, y es que a su juicio esta tipificación tiene que ver con el hecho de que el magistrado está siendo protegido por el sistema judicial, ya que en otros casos ha sucedido que por el mismo hecho de conducta han apresado y condenado a otros hombres.

“Es importante que como ciudadanía expresemos nuestra indignación. Aquí tenemos problemas con la Ley, pero también tenemos problemas como se aplica la Ley. La tipificación de la conducta no la comparto. Han ubicado y favorecido al hechor, y esto es lo que tiene que revisar, si se necesita cambiar la ley, hay que cambiarla pero lo que no he visto es que en unos casos si constituya delito y otros no”, sostuvo.

Por su parte, Keila Cáceres de la Red de Colectiva Jóvenes alegó que se está naturalizando el delito y la violencia contra niños y niñas en el país. “Ha rebalsado tanto que un magistrado que ha tocado a una niña en una vía pública se le ha dejado y se le tratado como una falta. Y se le está naturalizando una vez más el tema de la violencia sexual”, comentó.

Asimismo, explicó que en El Salvador el 50 % de los embarazos son menores de edad. Por lo que la resolución de la Cámara Primero de lo Penal está enviando un mensaje a no creer en el sistema judicial.

“Las mujeres feministas organizadas hemos luchado para que exista legislaciones. Y los jueces actúan de acuerdo a su conveniencia. Porque cada quien tiene una niña en su vida, nadie va querer que se le trate mal y menos con estos hombres que saben evadir la ley”, sostuvo.

Ima Guirola de CEMUJER reiteró que el marco normativo es claro, y tocar los genitales de niños y niñas es una grave violación a los derechos humanos. Por lo que cuestionó a los magistrados en aseverar como una falta y una situación menor.

“No les estamos violentando su independencia judicial, pero si les estamos exigiendo que se apeguen a la constitución. Todas las semanas se reciben denuncias, muchas veces las personas no creen en la institucionalidad o tienen miedo de los agresores y lo cierto es que cada tres horas hay una violación sexual en El Salvador, y nueve de cada diez de estos casos son niñas y adolescentes. Niños que también son violentados por diferentes personas”, dijo.

De acuerdo al artículo 160 y 161 del Código Penal se considera una agresión sexual en menor e incapaz, porque el magistrado se valió de su situación de superioridad y la menor no tiene la capacidad de razonar ni resistir. El artículo reitera que con o sin violencia es una agresión sexual, denunciaron los diferentes sectores.

El Grupo Parlamentario de Mujeres emitió un comunicado en el que explica que la resolución de la Cámara atenta contra la imagen e integridad física, sexual y psicológica de la víctima, ya que el hecho por el que se inicia la denuncia y el proceso penal es constitutivo de delito y no de una falta como lo ha catalogado la Cámara Primera de lo Penal.

“Estos hechos constitutivos de delito que requieren un mayor juzgamiento y al ser minimizados como una falta reflejan la impunidad con la que la referida Cámara ha actuado en violación flagrante de los derechos de la niña y su familia”, sostiene.

Comparte esto: Twitter

Facebook