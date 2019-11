Abogados coinciden en que se debe indagar más sobre la causa de la baja de homicidios

Mirna Jiménez

Abogados del país consideran que es importante que el número de homicidios baje, pero hay que analizar las causas de esta disminución. Es decir, que esperan que todo este proceso sea transparente y no haya pactos escondidos que estén dando estos resultados.

“Es difícil tragarse eso”, dijo el abogado Oswaldo Feusier, quien considera que aún no se sabe qué es lo que está pasando, ya que las instituciones encargadas para dar este registro de homicidios, no es el ejecutivo, sino medicina legal, y deberían tener también estas estadísticas.

Estas dudas se desprenden, dijo, porque en el plan de seguridad de la actual administración no se conoce por completo y se guarda con mucho secreto, cuestionó Feusier, y reiteró que el anuncio que hizo el Gobierno de la baja de asesinatos en octubre no es algo que se debe tomar a la ligera.

“A mí me llama la atención esta baja”, manifestó el abogado y agregó nuevamente la duda: “lo que quizás te puedo yo decir en mi sentir, que es muy difícil que se deba únicamente al Plan Territorial”, subrayó y recordó que ya han habido en otras ocasiones pactos debajo de la mesa.

Astor Escalante exviceministro de Seguridad dijo que no quisiera pensar que existen pactos o pláticas con la delincuencia organizada, pero aún se escucha, se rumora que hay actores políticos que en su momento tuvieron acercamientos con estos grupos.

“Lo ideal sería que el Estado tomara el control absoluto e imprimir el orden e impactar en los grupos criminales, y que las otras áreas, que no necesariamente son de represión del delito, lograran a través del sistema laboral, escolar, la prevención”, señaló Escalante.

“Yo esperaría que esta disminución (…) no me gustaría que hubieran pláticas, alianzas no reguladas, como se ha visto antes”, señaló.

No obstante, afirma que sí estaría a favor que pudiera existir en un marco legal algún tipo de acuerdo, y poder decir: “esto les va a conceder el Estado y esto lo que van aportar los delincuentes, esto sería ideal (…) las cartas claras sobre la mesa y que el poder Legislativo, Judicial, todos estemos de acuerdo”, manifestó.

Por su parte, el abogado Dennis Muñoz dijo con relación al tema de la baja de homicidios, que lo que predomina en este momento es la incertidumbre, y secundó a Escalante pues considera que si se van a dar pláticas con estos grupos delincuencia debe ser transparente.

El gobierno del presidente Nayib Bukele ha presentado la reducción de homicidios a 3.6 diarios en octubre (112 en todo el mes) como un logro de su Plan Control Territorial. Algunos de sus detractores afirman, que no se puede estar teniendo diferentes resultados si se está aplicando el mismo método de combate a las pandillas que los gobiernos anteriores.

Escalante también se refirió a la Operación Cuscatlán, a través de la cual fueron detenidos importantes cabecilla de pandillas.

