Salud confirma dos muertes por gripe H1N1

Yaneth Estrada

@caricheop

“Ya tenemos las estadísticas actualizadas, este es un dato inmediato, son dos los fallecidos confirmados en lo que va del año por H1N1”, aseguró la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek durante una entrevista de radio, este jueves.

La funcionaria descartó una epidemia, sin embargo, explicó que “la H1N1 está presente en el país, hay otras sepas que tienen otra numeración que no están en nuestro país, pero la A (H1N1) tiende a generar condiciones más graves en la población más vulnerable”. Asimismo, comentó que a la fecha se confirman un poco más de cien casos de A (H1N1).

“Nunca hemos estado en situación de epidemia, hubo una elevación peligrosa pero inmediatamente comenzó a disminuir en la semana 33 de este año. No estamos en zona de epidemia, no podemos declarar algo que no existe”, dijo, pero 2009 se declaró una emergencia nacional por influenza de tipo H1N1 al confirmarse tres muertes.

La A (H1N1) es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa causada por un nuevo virus de influenza o gripe que evolucionó de una cepa porcina. Los síntomas clínicos generalmente son similares a los de una gripe estacional, y van desde infecciones asintomáticas hasta neumonías severas.

“No estamos en zona de epidemia, por eso no podemos declarar algo que no es cierto, la última medición fue la semana pasada y en lo que va del año hay seis fallecidos por H1N1, pero algunos de los casos aún están en estudio”, manifestó Bendek, al reiterar que solo están confirmados dos.

En el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) hasta octubre de 2019 se atendieron 48 casos de influenza (H1N1), de estos solamente siete fueron confirmados. Mientras que los casos de infecciones respiratorias se incrementaron un 1.3 %.

Por otra parte, sobre la falta de abastecimiento de algunos hospitales la ministra señaló: a cinco meses de estar en funciones, que fue algo heredado de la administración anterior, sin embargo, recién llegada al ministerio dijo que ya habían abastecido el 100%, y se jactaba que en la historia del ministerio, nunca había ocurrido.

“Lo primero que hicimos al venir fue una reorientación de fondos para la compra de medicamentos y ahora estamos haciendo una gestión correcta en la distribución”. “La cobertura de medicamentos en la gran mayoría de los hospitales está a un 90 %”, acotó.

Comparte esto: Twitter

Facebook