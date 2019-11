No existen indicios que partidos tengan relación con incremento de homicidios

Los diputados de la Asamblea Legislativa que integran la Comisión Especial que investiga las declaraciones del director de Tejido Social, Carlos Marroquín acordaron, sin los votos del FMLN, dar por cerrada la investigación.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Los parlamentarios de la comisión especial que investigaba las declaraciones de Carlos Marroquín decidieron mandar a hacer el informe y cerrar la investigación, al considerar que no existen pruebas que determine que los partidos políticos tienen relación con el incremento de las muertes violentas el pasado 20 de septiembre, tal como lo aseguró Marroquín en una entrevista televisiva. “El director de la PNC fue el informe más contundente, nosotros ya no tenemos razones para que continúe la comisión. Se ha dado la orden para que se trabaje el respectivo informe, y lo vamos a aprobar en Asamblea y luego se establecerá si se envía a fiscalía”, explicó el diputado del PDC, Jorge Uriel Mazariego.

La decisión de cerrar la comisión especial y la investigación fue con los votos de ARENA, PCN y PDC. El FMLN no acompañó esa decisión.

Mario Ponce asume Presidencia de la Asamblea

Pese a los diferentes intenciones y hasta rumores, a última hora de modificar el acuerdo de entendimiento firmado en mayo de 2018, este primero de noviembre asume la presidencia de la Asamblea Legislativa el diputado del PCN, Mario Ponce.

El presidente saliente Norman Quijano se despidió del cargo que había ostentado en dieciocho meses, no sin antes aseverar que le deseaba el mayor éxito al diputado Ponce en su nuevo cargo.

En la sesión plenaria número 73, el diputado Norman Quijano emitió un discurso en el que instó a los diputados a continuar trabajando por el pueblo salvadoreño. Además, destacó que se han logrado reducir los gastos en bienes y servicios de la Asamblea Legislativa.

El diputado reiteró que se encuentra con su conciencia tranquila, y que el tiempo le dará la razón. “Seguiré caminando con la frente en alto”, dijo ante las acusaciones que se han hecho en su contra en las últimas semanas.

En cuanto a Mario Ponce, Quijano dijo: “desearle a Mario la mejor de las suertes y decirle que estamos dispuestos a colaborar con él”.

