Salmerón-Merino, ¿quién hubiese ganado?

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

En el mundo deportivo, pero específicamente en los deportes de contacto, siempre existirá el anhelo de haber visto frente a frente a grandes referentes que marcaron época.

En Boxeo, por ejemplo, muchos amantes del deporte se frotaron las manos en los años setenta por ver pelear en el cuadrilátero a Muhammad Alí (campeón Mundial Profesional) y Teófilo Stevenson (campeón olímpico).

Incluso, en agosto de 1977, Stevenson explicó a este redactor las razones por las que nunca aceptó pelear con Alí de manera profesional.

“No, no puede ser porque no me lo permite mi lealtad a la revolución y nunca lo enfrentaré por ningún dinero”, expresó en aquella ocasión el pugilista.

Otro duelo boxístico que nunca pudo concretarse fue entre los campeones mundiales: Roberto “Manos de Piedra” Durán (Panamá) y Alexis “El Flaco Explosivo” Argüello (Nicaragua).

En el Karate Do salvadoreño, mientra tanto, siempre se ha hablado de cómo hubiese sido una pelea entre las dos figuras más exitosas que ha producido esta disciplina: Juan Salmerón (-80 kilos y retirado) y Jorge Merino (-84 kilos y aún activo).

Al respecto, Emilio Barillas, exentrenador de la selección de Karate y quien ha compartido con ambos colosos, se atrevió a brindar sus valoraciones y sobre quien, a su juicio, hubiese salido airoso del duelo.

“Por las diferentes épocas y exigencias, es difícil querer comparar a Merino, que comenzó a despuntar allá por el 2006, con un Salmerón que estuvo activo entre 2000 y 2010. Además, el Karate ha venido evolucionando en el transcurso de los años, buscando su ingreso a los Juegos Olímpicos -que finalmente logró- con una serie de modificaciones reglamentarias en general”, expresó inicialmente Barillas.

Y sin quitar el dedo del renglón, Emilio dijo que ambos atletas son diferentes, ya que Salmerón se caracterizó por aprovechar al máximo su experiencia, pero sin llegar a coronarse a nivel continental. Mientras que Merino ha sabido aprovechar su físico para llegar a brillar más allá del continente.

Y es que hoy en día el Karate demanda una exigencia física mayor y ahí Merino tiene una ventaja, pues su poder es nato, posee extremidades más largas y sabe manejar la distancia.

“En los años de apogeo de Salmerón, a los cuales pertenecimos, teníamos ciertos atrasos en cuanto a la metodología del entrenamiento. No obstante, internacionalmente obtuvimos muy buenos resultados para el país”, recuerda Barrillas.

Cuestionado directamente sobre quién hubiese ganado esta épica pelea, el exkarateca no dudó en decir que, a su juicio, Merino.

“Considero que a partir del palmarés de Merino, quien logró retomar algo de la vieja caballería y refrescarse con las nuevas técnicas y estrategias, la victoria hubiera sido para para él”, sentenció el exentrenador de la selección de Karate.

Incluso, Barrillas se imaginó una pelea en la que Merino, aprovechando su explosividad, hubiese iniciado la ofensiva, pero sin descuidar la distancia; mientras que Salmerón hubiese recurrido a sus trucos y potencial para minar la condición física del joven karateca.

Eso sí, Emilio sostiene que no hubiese sido una pelea “espectacular”, ya que ambos karatecas se caracterizan por usar más el puño que las piernas.