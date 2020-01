Sala de lo Constitucional debe actuar en veto presidencial: Iniciativa Ciudadana

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

“Yo creo que debemos dar por válido el veto sobre voto en el exterior, pero obligar al legislador que complemente la regulación”, dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Iniciativa Ciudadana (IC), quien consideró que la acción del presidente de vetar la reforma presentada por los diputados era de esperarse.

La Sala de lo Constitucional dictaminó hace tres años que se incluyera el voto en el exterior para elegir diputados del Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y alcaldes. Los diputados aprobaron una reforma para incluir el sufragio para elecciones 2021, solo para legisladores y PARLACEN.

El abogado Escobar dijo que los legisladores han tenido suficiente tiempo para cumplir dicha sentencia y no se ha hecho nada, y ahora las cosas se la complicarán al Tribunal Supremo Electoral, ya que aún cuando la Asamblea supere el veto presidencial, la Sala de lo Constitucional tendrá que intervenir exigiendo se cumpla todo lo emitido. “La Asamblea no tiene ninguna excusa para no regular con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en lo relacionado con voto en el exterior”, manifestó Escobar y explicó que el presidente no está pidiendo tampoco que se haga voto electrónico.

Cuando la Sala de lo Constitucional entre a la discusión, ellos dirán si el presidente tiene razón en sus argumentos sobre el veto o si al final solo se dice que el decreto entre en vigencia.

“Lo que sí veo que hay un problema, más allá de entrar en esa dinámica; al tribunal se le pueden ir complicando algunas etapas del plan general de elecciones”, dijo, independientemente del tipo de voto que se quiera utilizar, aclaró.

El punto más importante, según Escobar, es que todas estas decisiones que se están tomando o se van a tomar, van a tener un impacto en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el tema de presupuesto. Al buscar un culpable todo apunta a los legisladores que han tenido mucho tiempo y no se han preocupado por cumplir la sentencia de la Sala, manifestó.

“Ha habido una inactividad no aceptable de parte de la Asamblea Legislativa para regularlo. Aquí vamos a ver si la Sala toma en cuenta la inactividad del legislador para decir: ampliemos el periodo que se implemente el voto municipal a 2024 o decir, tiene que implementarlo en esta elección, porque de hecho en la sentencia eso es lo que se plantea”, sostuvo.