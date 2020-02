Sala admite habeas corpus a Vanda Pignato

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Los abogados Marvin Flores y Pedro Cruz, quienes representan a la exsecretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, en el proceso judicial en su contra por supuesto lavado de dinero, detallaron que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de habeas corpus interpuesto en octubre del año pasado, con el cual se verificará la legalidad del arresto domiciliar impuesto a Pignato desde septiembre de 2018.

Los juristas comentaron que la ampliación ilegal del plazo para las pericias de investigación es una maniobra para dilatar el proceso, y señalaron que la Fiscalía General de la República ya presentó -en agosto del año pasado- la acusación formal sin las pericias que individualicen las responsabilidades de cada uno de los imputados en el caso conocido como Saqueo Público; señalaron que las pericias son el corazón de la investigación, por lo que a estas alturas es inaceptable que no se hayan finalizado.

Asimismo, explicaron que la Sala ordena al Juzgado Séptimo de Instrucción y a la Cámara Primera de lo Penal que rindan un informe exponiendo las razones que motivaron que se otorgara una segunda prórroga de la etapa de ampliación de la investigación, en agosto del año pasado, cuando la ley estipula que solo podrá otorgarse una. El segundo plazo finaliza este 20 de febrero.

“A partir de esta circunstancia, todas las actuaciones que se han realizado fuera del plazo; es decir, desde agosto del año pasado, son actuaciones que eventualmente pueden ser declaradas ilegales”, indicó Flores y añadió que incluso se estaría planteando la Fiscalía General de la República solicitar una nueva prórroga.

Pedro Cruz explicó que al haber finalizado la instrucción legal del proceso -en agosto de 2019- la detención de Pignato es ilegal; agregó que la FGR está cerca de presentar una nueva acusación contra los imputados en Saqueo Público, nuevamente sin las investigaciones pertinentes.

“Un caso que la fiscalía empezó a investigar hace cuatro años no tiene la prueba fundamentada, la ampliación de los plazos se presta para varias cosas: que aparezcan de la nada, probablemente y es el rumor que existe, nuevos testigos criteriados de los que no se tenía noticia antes de agosto”, dijo Cruz y aseveró que las prórrogas obedecen a que las pruebas no son suficientes para acreditar el supuesto ilícito.

La Cámara Primera de lo Penal y el Juzgado Séptimo de Instrucción tienen tres días hábiles para emitir el informe que sustenten las razones de la ampliación de la instrucción.

Vanda Pignato es acusada por supuestamente ayudar a lavar $165,000 que son parte de los $351 millones que la FGR acusa de desviar del erario público al expresidente Mauricio Funes, sus colaboradores y su círculo familiar cercano.