Rusia pide cese al fuego y solución política en conversaciones con países árabes de Golfo

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MOSCÚ/Xinhua

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pidió hoy lunes un cese al fuego y una solución política inmediatos para las crecientes tensiones en la región del golfo Pérsico, durante una videoconferencia con homólogos de los Estados árabes del Golfo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Lavrov dijo que el conflicto, cuya causa de raíz es la agresión insensata y no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, debe resolverse a través de medios políticos y diplomáticos, con plena consideración de los intereses legítimos de todos los Estados de la región.

Rusia señaló que es inaceptable inmiscuir a estos países en la guerra y atacar su infraestructura civil, incluyendo instalaciones de energía y otras instalaciones vitales.

Moscú está decidido a mantener una estrecha coordinación con los países árabes para facilitar un rápido cese al fuego e impedir la propagación del conflicto, agregó Lavrov.

El canciller también dijo que se deben establecer mecanismos claros para mantener la cooperación entre todos los países de la región y para garantizar una estabilidad duradera en Medio Oriente.

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