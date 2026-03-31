EEUU descubrirá pronto si presidente de Parlamento iraní está dispuesto a trabajar con EEUU, dice Trump

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender en una entrevista sostenida este lunes con un medio que la Casa Blanca descubrirá «más o menos en una semana» si el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, está dispuesto a trabajar con Estados Unidos o no.

«Lo descubriremos», dijo Trump a The New York Post en una entrevista exclusiva. «Ya les haré saber eso en más o menos una semana».

Trump describió una reestructuración radical dentro de Irán y afirmó que la vieja dirigencia iraní ha sido prácticamente aniquilada y reemplazada por un nuevo grupo con el que, de acuerdo con Trump, hasta ahora ha sido más fácil trabajar, según un informe publicado por The New York Post con base en la entrevista.

«Ha habido un cambio total del régimen porque los regímenes del pasado se han ido y estamos tratando con un conjunto de personas completamente nuevo», afirmó Trump. «Y hasta ahora, han sido mucho más razonables».

Por otra parte, Trump ha instado en repetidas ocasiones a Irán a alcanzar un acuerdo «antes de que sea demasiado tarde».

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo hoy en una conferencia de prensa que Trump espera alcanzar un acuerdo con Irán para el 6 de abril, el cual es el nuevo plazo fijado la semana pasada por Trump tras aplazar los ataques aéreos contra instalaciones energéticas iraníes.

Leavitt también dijo que los funcionarios iraníes que están negociando con Washington parecen más razonables, pero se negó a decir sus nombres.

«Estas personas parecen más razonables detrás de cámaras, en privado en estas conversaciones, que quizá algunos de los líderes anteriores que ya no se encuentran en el planeta Tierra», indicó Leavitt.

Hoy con anterioridad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una entrevista con Al Jazeera que «no está del todo claro cómo se están tomando las decisiones dentro de Irán» mientras Washington busca llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán.

Aunque Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que las negociaciones con Irán están avanzando por buen camino, no se han logrado avances significativos, dijeron analistas locales, quienes destacaron que los constantes ataques y los refuerzos militares en Medio Oriente socavan aún más la esperanza de una rápida desescalada.

El domingo se cumplió un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Trump amenazó esta mañana con «destruir por completo» todas las centrales eléctricas, pozos petroleros y la isla Kharg de Irán si no se alcanza un acuerdo pronto.

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