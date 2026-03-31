Combustibles tendrá nueva alza a partir de mañana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció un incremento en los precios de los combustibles que entrará en vigor a partir del martes 31 de marzo y se mantendrá hasta el 13 de abril de 2026.

En la zona central, la gasolina Superior costará $4.29 (+$0.21), la Regular $3.97 (+$0.13) y el Diésel $4.15 (+$0.38). En la zona occidental, los precios serán de $4.30 (+$0.21) para la Superior, $3.98 (+$0.13) para la Regular y $3.15 (+$0.37) para el Diésel. En la zona oriental, la Superior alcanzará $4.30 (+$0.18), la Regular $3.98 (+$0.10) y el Diésel $3.16 (+$0.34).

Este es el tercer incremento consecutivo en un mes, siendo el diésel el más afectado, con un alza acumulada de $0.64 en el caso del Diésel.

La institución atribuyó el aumento a factores internacionales como el cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa en el Mar Báltico y la reducción de reservas de gasolina y diésel reportada por la Agencia Internacional de Energía.

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